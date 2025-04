Mulino culpa al Órgano Judicial y al MP de la criminalidad

El presidente José Raúl Mulino culpó al sistema penal acusatorio (SPA) que se aplica tanto en el Ministerio Público (MP) como en el Órgano Judicial, de la criminalidad que existe en el país; pero expertos le advierten que se sigue equivocando.

Según Mulino, durante su administración con el “Plan Firmeza” se ha logrado la disminución de “muchos” delitos, se ha incautado droga y la Policía Nacional “se está reventando” utilizando equipo y generando un costo millonario, pero el esfuerzo y las aprehensiones terminan en frustración al momento de llegar a una audiencia de garantías.

“Hay una realidad que personalmente como panameño me preocupa y es desmotivadora. Se hace un tremendo esfuerzo, se corren muchos riesgos, nuestras unidades de investigación y captura llegan a la audiencia de garantías y mandan a todo este poco de delincuentes para su casa”, afirmó el mandatario ayer en su conferencia semanal.

El SPA reemplazó al sistema inquisitivo e inició su aplicación de forma gradual en 2016, y busca “a través de un proceso legal, responder en corto tiempo las denuncias de delitos” y el fiscal, la defensa y la víctima tiene igualdad de oportunidades de ser oídas; y las decisiones están a cargo de un juez independiente e imparcial, informó el Órgano Judicial.

Pero, a juicio de Mulino, en términos generales es un sistema muy deficiente en perseguir el delito, complaciente y garantista, porque los delincuentes “entran y salen , vuelven y caen, estamos reciclando criminales”.

Sin embargo, para el especialista en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica y profesor de Derecho Penal de la Universiad de Panamá, Hipólito Gil, el planteamiento del mandatario no es cierto y esa ha sido la salida de todos los políticos en cuanto a la inseguridad. En todo caso, agregó, debe presentar las reformas de lo que se debe mejorar en lugar de generalizar.

“El gobierno pasado decía lo mismo, tienen que preocuparse por aplicar una estrategia de política criminal y hacer alianza con el Órgano Judicial y el Ministerio Público”, dijo Gil, quien tiene una maestría en Derecho Penal y Ciencias Criminales de la Université de Poitiers, Francia.

Las expresiones de Mulino no tienen evidencia científica, dijo por su parte la exprocuradora Ana Matilde Gómez, quien comentó que el sistema de garantías no es malo, porque todos podemos tener conflictos con la ley.

Lo que falta, indicó, es la comprensión del sistema, porque los policías no han entendido que no pueden efectuarse las capturas y no se limitan las libertades como antes, con solo decir que alguien es delincuente.

Aunque se requieren algunas correcciones en el sistema, “el presidente se equivoca una vez más al atribuirle al sistema el índice a la criminalidamd que es multifactorial”, como por ejemplo la falta de empleo.

“Más daño a la criminalidad hace la impunidad al ver que los delincuentes de cuello blanco se salen con la suya con tecnicismos... produce el contagio social e imprime en la población el sentir de que hay quienes están por encima de la ley” y eso desincentiva la coerción sobre el delincuente, sostuvo Gómez.