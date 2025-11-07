Recaudación tributaria de Panamá crece 14 % a septiembre en medio de investigación por E-Tax 2.0

El <b>MEF</b> reafirmó su compromiso con la <b>eficiencia y transparencia tributaria</b>, impulsando acciones de <b>modernización tecnológica</b>, <b>simplificación de trámites</b> y <b>lucha contra la evasión</b>.En este marco, la <b><a href="/tag/-/meta/loteria-fiscal">Lotería Fiscal</a></b> se consolida como una herramienta para <b>fomentar la cultura del cumplimiento voluntario</b>, incentivar la <b>solicitud de facturas</b> y <b>fortalecer la trazabilidad</b> de las transacciones, contribuyendo a un <b>sistema fiscal más justo y equitativo</b>.