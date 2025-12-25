Trump difunde polémico mensaje de Navidad con críticas a la izquierda radical y un balance económico

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió este 25 de diciembre un mensaje de Navidad a través de su cuenta en la red social X, el cual no pasó desapercibido al combinar felicitaciones con duras críticas políticas y un balance sobre la situación económica y de seguridad del país.

“Feliz Navidad a todos, incluyendo a la escoria de la izquierda radical que hace todo lo posible por destruir nuestro país, pero que está fracasando estrepitosamente”, escribió Trump al inicio de su mensaje, en el que arremetió contra sectores progresistas y defendió sus políticas.

En su publicación, Trump aseguró que Estados Unidos ya no enfrenta problemas como fronteras abiertas, al tiempo que rechazó las políticas relacionadas con personas transgénero.

El mandatario también destacó indicadores económicos positivos, afirmando que el país registra un mercado bursátil récord, planes de jubilación 401K en niveles históricos, las cifras de delincuencia más bajas en décadas, cero inflación y un Producto Interno Bruto (PIB) del 4,3%, superando en dos puntos las proyecciones esperadas.

Asimismo, Trump defendió el impacto de los aranceles, señalando que han generado “billones de dólares en crecimiento y prosperidad”, además de fortalecer la seguridad nacional y devolver el respeto internacional hacia Estados Unidos.

El mensaje cerró con una nota patriótica: “Se nos respeta de nuevo, quizás como nunca antes. ¡Dios bendiga a Estados Unidos!”, firmando como Presidente DJT.

La publicación generó reacciones divididas en redes sociales, entre quienes respaldan su discurso y quienes lo consideran un mensaje confrontativo incluso en una fecha tradicionalmente asociada a la unión y la paz.