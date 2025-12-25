Trump difunde polémico mensaje de Navidad con críticas a la izquierda radical y un balance económico

El expresidente de Estados Unidos, <b>Donald Trump</b>, difundió este 25 de diciembre un mensaje de Navidad <b>a través de su cuenta en la red social X</b>, el cual no pasó desapercibido al combinar felicitaciones con duras críticas políticas y un balance sobre la situación económica y de seguridad del país.'<b>Feliz Navidad a todos, incluyendo a la escoria de la izquierda radical que hace todo lo posible por destruir nuestro país, pero que está fracasando estrepitosamente</b>', escribió Trump al inicio de su mensaje, en el que arremetió contra sectores progresistas y defendió sus políticas.En su publicación, Trump aseguró que Estados Unidos ya no enfrenta problemas como <b>fronteras abiertas</b>, al tiempo que rechazó las políticas relacionadas con personas transgénero.El mandatario también destacó indicadores económicos positivos, afirmando que el país registra un <b>mercado bursátil récord</b>, planes de jubilación <b>401K en niveles históricos</b>, <b>las cifras de delincuencia más bajas en décadas</b>, <b>cero inflación</b> y un <b>Producto Interno Bruto (PIB) del 4,3%</b>, superando en dos puntos las proyecciones esperadas.Asimismo, Trump defendió el impacto de los <b>aranceles</b>, señalando que han generado '<b>billones de dólares en crecimiento y prosperidad</b>', además de fortalecer la <b>seguridad nacional</b> y devolver el respeto internacional hacia Estados Unidos.El mensaje cerró con una nota patriótica: '<b>Se nos respeta de nuevo, quizás como nunca antes. ¡Dios bendiga a Estados Unidos!</b>', firmando como <b>Presidente DJT</b>.La publicación generó reacciones divididas en redes sociales, entre quienes respaldan su discurso y quienes lo consideran un mensaje confrontativo incluso en una fecha tradicionalmente asociada a la unión y la paz.