El papa León XIV anima a Rusia y Ucrania a negociar directamente el fin de la guerra

<b>León XIV animó este jueves a Rusia y Ucrania a tener el 'valor' de negociar de forma 'directa' el final de la guerra, e incidió en la situación humanitaria en Gaza, en su primera Navidad como papa.</b><b>'Oremos de manera especial por el atribulado pueblo ucraniano, para que cese el estruendo de las armas y las partes implicadas, con el apoyo de la comunidad internacional, encuentren el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa', dijo en su bendición navideña 'urbi et orbi', a la ciudad y el mundo.</b>Ucrania, invadida por Rusia desde febrero de 2022, espera la respuesta de Moscú al plan actualizado de Estados Unidos para poner fin a la contienda. Las últimas conversaciones directas se produjeron hace medio año y no resultaron en ningún cese de las hostilidades.Según los detalles revelados el miércoles por el presidente Volodimir Zelenski, el plan de Washington para Ucrania propone congelar el frente, y abre la puerta a crear zonas desmilitarizadas.<b>'Frágil es la carne de las poblaciones indefensas, probadas por tantas guerras en curso o terminadas dejando escombros y heridas abiertas', dijo León XIV en su homilía, durante la misa oficiada en la basílica de San Pedro, en el Vaticano.</b><b>En su sermón, el papa destacó la difícil situación humanitaria en Gaza, después de una extenuante guerra de dos años entre Hamás e Israel que dejó decenas de miles de muertos y obligó a la población a desplazarse varias veces.</b>En ese sentido, recordó las 'tiendas de campaña de Gaza, expuestas desde hace semanas a la lluvia, el viento y el frío', y los cientos de miles de gazatíes que enfrentan el invierno en condiciones extremas.El pontífice estadounidense y peruano también tuvo palabras para América Latina y sus líderes, y para los migrantes que 'recorren el continente americano' en busca de un futuro mejor.'Que el Niño Jesús inspire a quienes tienen responsabilidades políticas en América Latina para que, al enfrentar los numerosos desafíos, se le dé espacio al diálogo por el bien común y no a las exclusiones ideológicas y partidistas', declaró tras la misa.