Panamá conserva clima favorable para negocios e inversión en un contexto retador, según estudio

En un contexto regional marcado por disrupciones tecnológicas, mayores exigencias regulatorias y una creciente presión sobre las finanzas públicas, Panamá mantiene una posición competitiva frente al resto de Centroamérica y República Dominicana, apoyada en su conectividad, infraestructura logística y rol estratégico en el comercio internacional. Así lo revela el estudio Perspectivas regionales y de negocio 2026: Centroamérica y República Dominicana. Estrategias para impulsar la innovación en un entorno desafiante, elaborado por KPMG México, que recoge la visión de más de 200 líderes empresariales de países como Panamá, Costa Rica y República Dominicana.

Confianza empresarial y expectativas de crecimiento

El informe muestra un entorno de confianza sostenida en la región. De acuerdo con el estudio, 89 % de la alta dirección espera un incremento en las ventas de sus empresas durante 2026, con proyecciones que oscilan entre crecimientos moderados y más acelerados, reflejando expectativas positivas sobre la evolución económica. Para Luis Laguerre, Socio Director de KPMG Panamá, estas cifras confirman la resiliencia del sector empresarial. “Considerando que 89 % de las organizaciones proyectan crecimiento en sus ventas para 2026, podemos vislumbrar señales claras de confianza en la región. Este optimismo nos confirma que, aun en un entorno desafiante, Centroamérica y República Dominicana tienen la capacidad de adaptarse y prosperar”, señaló. No obstante, el estudio identifica desafíos estructurales que inciden directamente en la competitividad regional, entre ellos la atracción de inversión nacional y extranjera, la implementación de políticas públicas que promuevan la inversión privada y la sostenibilidad de las finanzas públicas, factores clave para el clima de negocios.

Clima de negocios para Panamá frente a la región: ventajas y retos

De acuerdo con Laguerre, Panamá mantiene una “posición sólida” para los negocios frente a otros países de la región, sustentada en su ubicación estratégica, el Canal de Panamá, la conectividad logística y una infraestructura robusta, elementos que lo convierten en un punto de entrada natural para empresas que buscan operar a escala regional. En línea con esta percepción, y al igual que 70 % de las organizaciones encuestadas, los empresarios anticipan un “crecimiento económico sostenido para Panamá hacia 2026”. Sin embargo, el país “no está exento de desafíos”. “Los ejecutivos reconocen que Panamá enfrenta retos importantes, como la sostenibilidad fiscal, la atracción de nuevas inversiones y la gestión de riesgos”, advirtió Laguerre. Aun así, destacó que Panamá cuenta con una mayor capacidad para capitalizar tendencias como el nearshoring, los tratados comerciales y la expansión regional de empresas multinacionales, gracias a su plataforma logística y su integración a los flujos del comercio global.

Inversión extranjera: señales concretas del mercado

El entorno de confianza también se refleja en la inversión. Según Laguerre, “Panamá mantiene ventajas estructurales claras frente a otros mercados de la región”. Sustentó que “un alto porcentaje (73 %) de compañías en la región prevé realizar nuevas inversiones en 2026, y Panamá, como una de las economías más desarrolladas de Centroamérica, se beneficia de este clima positivo, especialmente en sectores como logística, servicios, turismo y exportaciones”. A esto se suma, agregó “el proceso de diversificación económica y la apuesta por actividades de mayor valor agregado, junto con avances sostenidos en digitalización, innovación y adopción de tecnologías como inteligencia artificial, análisis de datos y soluciones en la nube, que fortalecen la eficiencia operativa y la competitividad del país. No obstante, “para sostener y fortalecer este posicionamiento, Panamá deberá avanzar en la atención de sus desafíos fiscales, mejorar la gestión de riesgos ASG y trabajar en la resolución de controversias legales y regulatorias que inciden en su imagen internacional. En este contexto, la implementación de políticas públicas que impulsen la inversión público-privada será clave para consolidar su papel como un hub de negocios competitivo y confiable en la región”, señaló Laguerre. De acuerdo con cifras del Pulso de la Inversión Extranjera Directa (IED) 2025 del Centro Nacional de Competitividad (CNC), basadas en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), la Inversión Extranjera Directa alcanzó en 2024 los $2,832.6 millones, equivalente al 3.3 % del PIB nominal, con un crecimiento de 28.9 % respecto a 2023, impulsado principalmente por la reinversión de utilidades. En contraste, el primer semestre de 2025 mostró una salida neta de $361.0 millones, frente a los $1,701.8 millones registrados en igual periodo del año anterior, resultado afectado por movimientos excepcionales en bancos de licencia internacional vinculados a desinversiones y reorganización de portafolios. No obstante, registró un repunte en el tercer trimestre de 2025, cuando alcanzó un flujo positivo de $676.4 millones, según cifras del INEC. Un ejemplo de que Panamá continúa siendo un destino atractivo para la inversión extranjera es la reciente incorporación de un nuevo modelo de zona franca orientado a Mipymes, empresas de servicios modernos y negocios con un fuerte componente de innovación, a través del operador International Free Zone Authority (IFZA). IFZA, fundada en los Emiratos Árabes Unidos en 2017, opera actualmente en más de siete países y se especializa en acompañar a las empresas en distintas etapas de su ciclo de vida, ya sea en la creación de nuevas compañías o en su expansión internacional mediante el establecimiento de subsidiarias. Su modelo prioriza el soporte empresarial, la colaboración con socios estratégicos y la creación de ecosistemas de habilitación de negocios que faciliten la operación eficiente y el acceso a nuevos mercados. “La decisión de traer este modelo a Panamá responde a las condiciones que ofrece el país para convertirse en un punto de conexión regional para empresas de servicios y negocios con visión de crecimiento. Panamá combina estabilidad, conectividad y seguridad, así como un sistema legal y fiscal diseñado para las empresas en zona franca, lo que la convierte en un destino ideal para ingresar a los mercados de Norteamérica y Latinoamérica”, señaló Markus Raiser, director de IFZA Panamá.

Grandes inversiones, confianza, innovación y riesgos

A principios de diciembre 2025, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, afirmó que Panamá ya está acelerando la atracción de inversiones directas y financieras, citando como ejemplos la compra del Panama Canal Railway Company por APM Terminals, por $600 millones, y la adquisición de la operación de Cemex en Panamá por el Grupo Estrella, por $200 millones. “Con solo esos dos casos estamos hablando de montos acercándose a los $1,000 millones, que son importantes, cercano a más del 1% del PIB”, subrayó Chapman, quien recordó que el flujo de divisas del país se apoya principalmente en la exportación de servicios, como el Canal, la logística, el turismo y la banca. En el marco del plan de inversión pública en infraestructura 2025–2029, estimado en más de $30,000 millones, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, destacó que esas obras impulsarán la economía, el empleo y los encadenamientos productivos, con un impacto directo en el sector de maquinaria, equipos y servicios técnicos, por ejemplo. Durante el lanzamiento de ExpoMáquina, el 16 de enero, Moltó subrayó que proyectos de conectividad, movilidad, energía y logística —sumados al Presupuesto General del Estado 2026, que contempla más de $11,000 millones en inversión pública, adicional a los proyectos estratégicos del Canal de Panamá— abren oportunidades concretas para empresas proveedoras, distribuidoras y de soporte técnico vinculadas a la ejecución de grandes obras de infraestructura. “Cada puente, cada línea del Metro, cada kilómetro de ferrocarril, así como los proyectos energéticos y logísticos que se ejecutan y planifican en el país, requieren maquinaria pesada, equipos especializados, repuestos, talleres, mantenimiento, operadores, técnicos e ingenieros. Ahí existe una oportunidad concreta para las empresas que invierten, distribuyen, alquilan y brindan soporte técnico a estos equipos en Panamá”, afirmó Moltó. En el plano empresarial, señala el estudio, la innovación y la tecnología se consolidan como ejes estratégicos. Las compañías planean invertir en analítica de datos, soluciones en la nube, aplicaciones digitales e inteligencia artificial, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la experiencia del cliente. No obstante, los riesgos también aumentan. Entre las principales preocupaciones destacan los ciberataques, los fraudes y la escasez de talento clave. En este sentido, Mario Torres, Socio Director de KPMG República Dominicana, advirtió: “La ciberseguridad no es opcional, sino esencial para asegurar la continuidad operativa y la confianza en el mercado”.

Perspectivas macroeconómicas favorables

Desde el ámbito macroeconómico para Panamá, Chapman destacó en un congreso esta semana que Panamá cuenta con el respaldo de organismos internacionales. El Banco Mundial prevé un crecimiento de 4.1 % para 2026, mientras que el Fondo Monetario Internacional estima un 4 %, ubicando al país entre las economías de mayor crecimiento del hemisferio. El ministro subrayó que la diversificación económica, la disciplina fiscal y la estabilidad macroeconómica han permitido mantener la confianza de los mercados y las calificadoras de riesgo, reduciendo los costos de financiamiento y fortaleciendo el clima de inversión. “El objetivo del Gobierno es crear condiciones sostenibles que impulsen el empleo formal, el desarrollo humano y una mejor calidad de vida”, afirmó, destacando la importancia de avanzar en infraestructura, educación, salud y modernización fiscal para sostener la competitividad del país.