Panamá conserva clima favorable para negocios e inversión en un contexto retador, según estudio

Desde el ámbito macroeconómico para Panamá, Chapman destacó en un congreso esta semana que Panamá cuenta con el respaldo de organismos internacionales. El Banco Mundial prevé un crecimiento de 4.1 % para 2026, mientras que el Fondo Monetario Internacional estima un 4 %, ubicando al país entre las economías de mayor crecimiento del hemisferio.El ministro subrayó que la diversificación económica, la disciplina fiscal y la estabilidad macroeconómica han permitido mantener la confianza de los mercados y las calificadoras de riesgo, reduciendo los costos de financiamiento y fortaleciendo el clima de inversión.'El objetivo del Gobierno es crear condiciones sostenibles que impulsen el empleo formal, el desarrollo humano y una mejor calidad de vida', afirmó, destacando la importancia de avanzar en infraestructura, educación, salud y modernización fiscal para sostener la competitividad del país.