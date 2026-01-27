Influenza deja ocho defunciones en el inicio de 2026, reporta el Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó este martes 27 de enero que durante la semana epidemiológica N.°1, correspondiente del 4 al 10 de enero de 2026, se registraron <b>ocho defunciones por influenza</b> en el país, según datos del Departamento de Epidemiología.De acuerdo con el informe oficial, <b>el 87.5 % de las personas fallecidas (siete casos) no contaba con la vacuna contra la influenza</b>, mientras que <b>el 75 % (seis personas) presentaba factores de riesgo</b>, entre ellos edad avanzada y enfermedades metabólicas, cardiovasculares y renales.Las autoridades sanitarias advirtieron que estas cifras reflejan el impacto que puede tener la influenza en poblaciones vulnerables, especialmente cuando no se cuenta con la inmunización correspondiente.En cuanto a otros indicadores respiratorios, el Minsa detalló que durante la misma semana se contabilizaron <b>1,052 casos de síndrome gripal</b>, lo que representa una tasa de <b>22.8 casos por cada 100,000 habitantes</b>. Asimismo, se notificaron <b>493 casos de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG)</b>, que incluyen bronconeumonías y neumonías, con una tasa de <b>10.7 por cada 100,000 habitantes</b>.El informe epidemiológico también señala que <b>no se registraron casos de zika, chikungunya, hantavirus, leptospirosis, gusano barrenador en humanos ni viruela símica (mpox)</b> durante la semana analizada.En relación con otras enfermedades, se reportaron <b>100 casos de dengue a nivel nacional</b>, de los cuales 90 fueron sin signos de alarma y 10 con signos de alarma, sin que hasta el momento se registren casos graves. Además, se notificaron <b>25 casos de leishmaniasis</b> y <b>78 casos de malaria</b>.El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica confirmó igualmente <b>un caso de fiebre por el virus Oropouche en la región de Herrera</b>, así como la actualización de un caso correspondiente a semanas previas en la región de Los Santos.Ante este panorama, el Minsa reiteró la importancia de la <b>participación comunitaria y el trabajo conjunto con los gobiernos locales</b> para reducir la propagación de enfermedades, e hizo un llamado a la población a mantener las medidas de prevención.Entre las recomendaciones destacan el <b>lavado frecuente de manos</b>, el uso de <b>gel alcoholado</b>, <b>mascarilla</b>, acudir oportunamente al médico ante la aparición de síntomas respiratorios, <b>no automedicarse</b> y asistir a la instalación de salud más cercana.