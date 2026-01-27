Influenza deja ocho defunciones en el inicio de 2026, reporta el Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó este martes 27 de enero que durante la semana epidemiológica N.°1, correspondiente del 4 al 10 de enero de 2026, se registraron ocho defunciones por influenza en el país, según datos del Departamento de Epidemiología.

De acuerdo con el informe oficial, el 87.5 % de las personas fallecidas (siete casos) no contaba con la vacuna contra la influenza, mientras que el 75 % (seis personas) presentaba factores de riesgo, entre ellos edad avanzada y enfermedades metabólicas, cardiovasculares y renales.

Las autoridades sanitarias advirtieron que estas cifras reflejan el impacto que puede tener la influenza en poblaciones vulnerables, especialmente cuando no se cuenta con la inmunización correspondiente.

En cuanto a otros indicadores respiratorios, el Minsa detalló que durante la misma semana se contabilizaron 1,052 casos de síndrome gripal, lo que representa una tasa de 22.8 casos por cada 100,000 habitantes. Asimismo, se notificaron 493 casos de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), que incluyen bronconeumonías y neumonías, con una tasa de 10.7 por cada 100,000 habitantes.

El informe epidemiológico también señala que no se registraron casos de zika, chikungunya, hantavirus, leptospirosis, gusano barrenador en humanos ni viruela símica (mpox) durante la semana analizada.

En relación con otras enfermedades, se reportaron 100 casos de dengue a nivel nacional, de los cuales 90 fueron sin signos de alarma y 10 con signos de alarma, sin que hasta el momento se registren casos graves. Además, se notificaron 25 casos de leishmaniasis y 78 casos de malaria.

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica confirmó igualmente un caso de fiebre por el virus Oropouche en la región de Herrera, así como la actualización de un caso correspondiente a semanas previas en la región de Los Santos.

Ante este panorama, el Minsa reiteró la importancia de la participación comunitaria y el trabajo conjunto con los gobiernos locales para reducir la propagación de enfermedades, e hizo un llamado a la población a mantener las medidas de prevención.

Entre las recomendaciones destacan el lavado frecuente de manos, el uso de gel alcoholado, mascarilla, acudir oportunamente al médico ante la aparición de síntomas respiratorios, no automedicarse y asistir a la instalación de salud más cercana.