Panamá acumula 92 muertes por influenza en 2025; 86% de las víctimas no estaban vacunadas

El <b>Ministerio de Salud (Minsa)</b>, a través del Departamento de Epidemiología dio a conocer el informe correspondiente a la semana epidemiológica N°42, que abarca del 12 al 18 de octubre de 2025, con las cifras actualizadas sobre influenza, infecciones respiratorias agudas y zika.Durante este periodo <b>no se notificaron defunciones por influenza,</b> manteniendo el acumulado del año en 92 muertes. De acuerdo con el reporte, el 85.9% (79 personas) de las víctimas no estaban vacunadas, y el 92% (85) presentaban factores de riesgo como edad avanzada, enfermedades metabólicas, cardiovasculares, inmunosupresión, trastornos neurológicos o enfermedades respiratorias.El documento también resalta<b> una defunción de un adulto joven con historial de vapeo como factor de riesgo</b>, además de cinco casos de coinfección: cuatro con SARS-CoV-2 y uno con Covid-19 y parainfluenza.En cuanto a las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), se notificaron 387 nuevos casos en la semana 42, alcanzando un total acumulado de 16,411 casos en 2025.<b>Respecto al zika, no se registraron contagios durante la semana</b>, por lo que el país mantiene dos casos confirmados en lo que va del año.El Minsa reiteró la importancia de la prevención comunitaria y la coordinación con los gobiernos locales para contener la propagación de enfermedades respiratorias.