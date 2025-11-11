Panamá acumula 92 muertes por influenza en 2025; 86% de las víctimas no estaban vacunadas

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología dio a conocer el informe correspondiente a la semana epidemiológica N°42, que abarca del 12 al 18 de octubre de 2025, con las cifras actualizadas sobre influenza, infecciones respiratorias agudas y zika.

Durante este periodo no se notificaron defunciones por influenza, manteniendo el acumulado del año en 92 muertes.

De acuerdo con el reporte, el 85.9% (79 personas) de las víctimas no estaban vacunadas, y el 92% (85) presentaban factores de riesgo como edad avanzada, enfermedades metabólicas, cardiovasculares, inmunosupresión, trastornos neurológicos o enfermedades respiratorias.

El documento también resalta una defunción de un adulto joven con historial de vapeo como factor de riesgo, además de cinco casos de coinfección: cuatro con SARS-CoV-2 y uno con Covid-19 y parainfluenza.

En cuanto a las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), se notificaron 387 nuevos casos en la semana 42, alcanzando un total acumulado de 16,411 casos en 2025.

Respecto al zika, no se registraron contagios durante la semana, por lo que el país mantiene dos casos confirmados en lo que va del año.

El Minsa reiteró la importancia de la prevención comunitaria y la coordinación con los gobiernos locales para contener la propagación de enfermedades respiratorias.