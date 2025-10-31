Contraloría publica guía para la rendición de cuentas de partidos y funcionarios

Este viernes 31 de octubre, la Contraloría General de la República publicó en Gaceta Oficial la guía para la rendición de cuentas de los partidos políticos y funcionarios electos por libre postulación de los recursos recibidos del financiamiento público en el quinquenio 2024-2029.La guía es de uso obligatorio para todos los partidos políticos y funcionarios electos por libre postulación que reciben financiamiento público. Específicamente, se buscará rendición de cuentas sobre la gestión, regulación y el manejo de adquisición de bienes, servicios u obras para contrataciones requeridas por los partidos o funcionarios electos.Entre los objetivos de la guía está 'mitigar la corrupción y el ejercicio de malas prácticas en el manejo de los fondos y bienes públicos', así como fortalecer la gobernabilidad y contribuir con la eficiencia y eficacia para el cumplimiento de la ejecución del presupuesto.El informe de rendición de cuentas se deberá presentar mensualmente por la máxima autoridad de cada partido político y por los funcionarios electos por libre postulación. Debe ser entregado los primeros 15 días de cada mes. Este 30 de noviembre de 2025 es la fecha tope para la entrega de los informes del 1 de julio de 2024 al 20 de junio de 2025 (primera anualidad) y del 1 de julio al 30 de septiembre de 2025 (segunda anualidad).Se deberá incluir formularios con los nombres de los responsables del manejo de los fondos, reporte de movimiento de fondos, detalla de los desembolsos, detalle de activos adquiridos en el período, y detalle de cuentas por pagar.