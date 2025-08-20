Contralor Flores pone en la mira al Tribunal Electoral y ordena auditoría

La Contraloría General de la República anunció que, mediante la Resolución N.° 2677-2025/DINAG del 19 de agosto de 2025, se llevará a cabo una auditoría al Tribunal Electoral (TE).

El proceso examinará la gestión de los recursos públicos y bienes estatales entre el 2 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2024, con el objetivo de determinar si fueron administrados conforme a la ley.

La decisión se sustenta en lo dispuesto por la Constitución y las normas vigentes, que otorgan a la Contraloría la función de supervisar el correcto manejo de los fondos del Estado, garantizando su uso transparente.

La institución adelantó que se ejecutarán todas las diligencias necesarias para el cumplimiento de esta labor y se contará con la colaboración del personal del TE. Además, no se descarta la incorporación de auditores especializados adicionales para asegurar que el proceso de fiscalización se desarrolle de forma ágil y sin contratiempos.