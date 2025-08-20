  1. Inicio
Contralor Flores pone en la mira al Tribunal Electoral y ordena auditoría

El PLAGEL, organiza y orienta el proceso electoral. Cedida |Tribunal Electoral
Por
Darine Waked
  • 21/08/2025 00:00
La revisión abarcará el uso de bienes y fondos estatales entre 2019 y 2024.

La Contraloría General de la República anunció que, mediante la Resolución N.° 2677-2025/DINAG del 19 de agosto de 2025, se llevará a cabo una auditoría al Tribunal Electoral (TE).

El proceso examinará la gestión de los recursos públicos y bienes estatales entre el 2 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2024, con el objetivo de determinar si fueron administrados conforme a la ley.

La decisión se sustenta en lo dispuesto por la Constitución y las normas vigentes, que otorgan a la Contraloría la función de supervisar el correcto manejo de los fondos del Estado, garantizando su uso transparente.

La institución adelantó que se ejecutarán todas las diligencias necesarias para el cumplimiento de esta labor y se contará con la colaboración del personal del TE. Además, no se descarta la incorporación de auditores especializados adicionales para asegurar que el proceso de fiscalización se desarrolle de forma ágil y sin contratiempos.

Plan de elecciones del TE

También ayer se conoció que el TE puso en marcha el Plan General de Elecciones (PLAGEL 2025–2029), para la organización de lass próximas elecciones generales de Panamá serán en mayo de 2029.

El Plan General de Elecciones (PLAGEL) para el proceso electoral del 2029 está conformado por las comisiones de: Planificación del Proceso, Padrón Electoral, Verificación de Límites, la de Reclutamiento, Capacitación, Sistematización del Proceso, Seguridad Informática, y la comisión de Libre Postulación.

