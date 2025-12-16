Asamblea aprueba pagos de ETESA a empresa ligada a Héctor Brands

En una comparecencia marcada por los cuestionamientos éticos, la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA) solicitó este martes 16 de diciembre ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional la aprobación de dos traslados presupuestarios por un total de 13 millones de dólares, destinados a cubrir deudas con contratistas. Aunque los fondos fueron finalmente aprobados, la sesión reveló prácticas de opacidad informativa y expuso los vínculos de una de las empresas beneficiadas con un caso de corrupción bajo investigación fiscal. El primer traslado, por 2.5 millones de dólares, busca saldar deudas con seis empresas que realizaron trabajos de limpieza de servidumbres y mantenimiento de áreas verdes. Entre ellas figura Multiservicios Modernos, S.A., a la que ETESA adeuda $441,375. Esta sociedad está vinculada al exdiputado Héctor Brands, investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Según datos de auditorías anteriores, el 96% de los pagos estatales recibidos por esta empresa entre 2020 y 2024 provinieron de ETESA.

El segundo traslado, por $10.5 millones, está destinado a Inversionistas de Construcción, S.A. (Iverco), contratista a cargo de la repotenciación de la línea de transmisión Veladero-San Bartolo-Llano Sánchez-El Coco, obra crítica para la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Estos mismos traslados ya habían sido rechazados en octubre pasado debido a la negativa inicial de ETESA de proporcionar los nombres de las empresas beneficiarias. “Llevamos meses prácticamente correteando esta información. Es un patrón de opacidad que no se condice con el discurso de transparencia”, afirmó la diputada independiente Janine Prado, quien lideró el cuestionamiento. Durante la sesión, se evidenció que varias órdenes de compra presentadas estaban incompletas –algunas con solo la primera página–, lo que impedía verificar montos unitarios y cantidades. Además, se detectaron discrepancias numéricas en documentos de empresas como Consorcio Aurora, S.A., donde el monto en letras difería del expresado en cifras.