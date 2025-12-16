Asamblea aprueba pagos de ETESA a empresa ligada a Héctor Brands

El segundo traslado, p<b>or $10.5 millones, está destinado a Inversionistas de Construcción, S.A. (Iverco)</b>, contratista a cargo de la repotenciación de la línea de transmisión Veladero-San Bartolo-Llano Sánchez-El Coco, obra crítica para la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Estos mismos traslados ya habían sido rechazados en octubre pasado debido a la negativa inicial de ETESA de proporcionar los nombres de las empresas beneficiarias. 'Llevamos meses prácticamente correteando esta información. Es un patrón de opacidad que no se condice con el discurso de transparencia', afirmó la diputada independiente Janine Prado, quien lideró el cuestionamiento.Durante la sesión, se evidenció que varias órdenes de compra presentadas estaban incompletas –algunas con solo la primera página–, lo que impedía verificar montos unitarios y cantidades. Además, se detectaron discrepancias numéricas en documentos de empresas como Consorcio Aurora, S.A., donde el monto en letras difería del expresado en cifras.