Panamericana Oeste, Ley de APP también exige documentos apostillados

La Comisión Evaluadora del Ministerio de Obras Públicas (MOP) aún no emite su informe sobre la licitación del proyecto de rehabilitación, mejora y mantenimiento de la Carretera Panamericana Oeste, mientras salen a relucir nuevos incumplimientos de una de las empresas que integran el consorcio que presentó la oferta económica más baja.

Entre los incumplimientos están que hay documentos que no están debidamente apostillados como la exige tanto la Ley de Contrataciones Públicas, como la Ley de Asociación Público Privada (APP)

Se trata de Ingeniería Estrella, que junto con Promotora y Desarrollo Mexicana de Infraestructura y Calzada y Construcciones integra el Consorcio APP Vías del Istmo, el cual ofertó la suma de $312,340,462 para desarrollar la obra, mediante la modalidad de APP. El precio de referencia es de $359.4 millones.

Un informe detallado de la licitación revela que la empresa Ingeniería Estrella presentó un estado financiero combinado; sin embargo, este no corresponde a los estados financieros individuales del oferente ni a estados financieros consolidados.

“No se pueden considerar los estados financieros combinados como válidos para efectos de la acreditación financiera exigida en el pliego, por cuanto no reflejan la situación financiera de la empresa participante ni cumplen con el estándar aplicable bajo el régimen APP”, señala un informe elaborado por consultores externos especialistas en contrataciones públicas.

La Dirección de Contrataciones Públicas anuló parcialmente el informe de evaluación de la Comisión y ordenó elaborar un nuevo documento, al resolver dos reclamos presentados por el Consorcio La Chorrera Santiago y el Consorcio Vías del Istmo.

La licitación se realizó el pasado 24 de septiembre y ahora está a la espera del nuevo informe que debe emitir la Comisión Evaluadora.

Tres consorcios participaron en la licitación. Además de Vías del Istmo y el Consorcio La Chorrera Santiago, también concursó el Consorcio Autopista Panamericana Oeste.

La Chorrera Santiago presentó una propuesta económica de $348,702,904.77, mientras que Panamericana Oeste ofertó $314,371,846.

El proyecto fue declarado de interés social por el Consejo de Gabinete, y las autoridades del Ministerio de Obras Públicas esperan que las obras inicien en enero próximo.

La obra incluye retornos en siete comunidades, mejoras de seguridad vial, señalización, estaciones de pesaje, cámaras de videovigilancia, paradas de autobuses y aceras, entre otras intervenciones clave.

El contrato tendrá una duración de 20 años y se desarrollará en cuatro fases.

El Gobierno considera que el proyecto será un eje estratégico para el desarrollo logístico, comercial y turístico del país, mejorando la calidad de vida de las comunidades en el tramo intervenido.