¿Qué le pasó a Fátima Bosch? Esto se conoce sobre su estado de salud

Fátima Bosch se desvaneció durante un desfile en Ecuador y tuvo que ser auxiliada.
Fátima Bosch se desvaneció durante un desfile en Ecuador y tuvo que ser auxiliada. @missuniverse
Por
Emiliana Tuñón
  • 17/02/2026 11:18
Un inesperado incidente marcó la participación de Fátima Bosch en Ecuador.

Momentos de tensión se vivieron durante un desfile en Ecuador, cuando Fátima Bosch sufrió un desvanecimiento mientras participaba como invitada de honor en el recorrido.

La actual Miss Universo 2025 formaba parte del evento a bordo de un carro alegórico cuando, de manera repentina, perdió el conocimiento por algunos segundos, lo que generó preocupación entre los asistentes y su equipo de trabajo.

En imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo la modelo mexicana, de pie sobre la estructura del vehículo, intenta sostenerse antes de desplomarse. De inmediato, varias personas se acercaron para auxiliarla.

Aunque reaccionó poco después, Bosch no pudo continuar con la actividad y fue retirada del desfile para recibir atención médica.

Fátima Bosch descarta enfermedad tras incidente en Ecuador

La actual Miss Universo 2025, Fátima Bosch, aclaró su estado de salud luego del desvanecimiento que sufrió durante un desfile en Ecuador, hecho que generó preocupación entre sus seguidores y asistentes al evento.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la modelo agradeció las muestras de apoyo y explicó que el episodio fue consecuencia del agotamiento.

Agradezco profundamente las muestras de preocupación y cariño recibidas en Ecuador y a través de mis redes sociales. El desvanecimiento que presenté fue un episodio momentáneo derivado del agotamiento. Me encuentro bien”, expresó.

Bosch precisó que el incidente no estuvo relacionado con ninguna enfermedad, sino con el cansancio acumulado tras varias jornadas de trabajo, compromisos oficiales y constantes traslados propios de su agenda como reina universal.

Además, confirmó que no suspenderá sus actividades. “Me encuentro bien y continúo con las actividades de la agenda programada con responsabilidad”, señaló, dejando claro que seguirá cumpliendo con sus compromisos tras el incidente ocurrido en el país suramericano.

