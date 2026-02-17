¿Qué le pasó a Fátima Bosch? Esto se conoce sobre su estado de salud

Momentos de tensión se vivieron durante un desfile en Ecuador, cuando Fátima Bosch sufrió un desvanecimiento mientras participaba como invitada de honor en el recorrido.

La actual Miss Universo 2025 formaba parte del evento a bordo de un carro alegórico cuando, de manera repentina, perdió el conocimiento por algunos segundos, lo que generó preocupación entre los asistentes y su equipo de trabajo.

En imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo la modelo mexicana, de pie sobre la estructura del vehículo, intenta sostenerse antes de desplomarse. De inmediato, varias personas se acercaron para auxiliarla.

Aunque reaccionó poco después, Bosch no pudo continuar con la actividad y fue retirada del desfile para recibir atención médica.