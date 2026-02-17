  1. Inicio
Panamá prohíbe licitaciones a empresas europeas tras decisión de la Unión Europea

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 17/02/2026 10:57
El presidente José Raúl Mulino indicó que el Ejecutivo ya preveía este escenario en la revisión actual

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, ha reafirmado su decisión de aplicar medidas de retorsión contra la Unión Europea (UE) tras la decisión del organismo de mantener al país dentro de sus listas fiscales discriminatorias.

A través de su cuenta de X, el mandatario anunció que las empresas de los países miembros de la UE no podrán participar en actos públicos del Estado panameño.

A pesar de la noticia, el presidente Mulino indicó que el Ejecutivo ya preveía este escenario en la revisión actual. Sin embargo, aseguró que el país está trabajando arduamente para la próxima evaluación.

“Aunque sabíamos que en esta revisión de la UE no se saldría de la lista y nos preparamos para la revisión de octubre, mantenemos la restricción”, puntualizó el mandatario.

La medida más drástica anunciada por el presidente es la prohibición de entrada de capital europeo en proyectos de infraestructura y servicios públicos.

Esta instrucción ya ha sido distribuida a todos los ministerios y departamentos del gobierno, en concepto de:

A. Ninguna empresa con sede en los países de la UE podrá licitar en proyectos estatales de aquí en adelante.

B. La medida se toma como respuesta a lo que el gobierno panameño considera un trato injusto y discriminatorio que afecta la reputación y el sistema financiero del país.

Mulino confirmó que ya ha solicitado formalmente a las distintas entidades gubernamentales que apliquen esta restricción de manera inmediata.

Panamá apuesta ahora a la ventana de octubre como la fecha clave para demostrar el cumplimiento de los estándares internacionales de transparencia. Mientras tanto, el gobierno utiliza su músculo comercial como herramienta de presión diplomática para exigir un trato equitativo en los foros financieros internacionales.

Esta política de “ojo por ojo” en materia comercial marca un cambio significativo en la política exterior panameña, buscando defender la soberanía económica frente a las presiones de los bloques regionales europeos.

