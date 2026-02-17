Horóscopo chino 2026: qué animal eres y qué te depara este año según la IA

El horóscopo chino vuelve a despertar la curiosidad de millones de personas que buscan pistas sobre el amor, el dinero y la salud.

A diferencia del zodiaco occidental, este sistema milenario, basado en ciclos de 12 años, asigna un animal según el año de nacimiento dentro del calendario tradicional de China.

Descubre cuál es tu signo y qué energías marcarán tu 2026:

Rata

Años: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Este año te obliga a dejar de sobrevivir y empezar a elegir. Siempre has sido estratega, pero ahora la vida te pedirá claridad emocional. En el amor, no podrás esconder lo que sientes. En lo económico, prosperarás si confías más en tu intuición que en el miedo.

Buey

Años: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tu fortaleza es admirable, pero 2026 te pedirá suavidad. Has cargado demasiado en silencio. Es momento de delegar, de permitir ayuda y de entender que no todo depende de ti. Si aprendes a soltar control, el crecimiento será sólido y estable.

Tigre

Años: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Estás en un año de fuego interior. Querrás romper estructuras, cambiar de rumbo, tomar decisiones audaces. Hazlo, pero con conciencia. El amor será intenso, casi kármico. La clave será no huir cuando las emociones se profundicen.

Conejo

Años: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Tu sensibilidad será tu brújula. Este año te enseña a poner límites sin perder dulzura. En lo profesional, crecerás cuando dejes de minimizar tu talento. En lo sentimental, vivirás estabilidad si eliges paz en lugar de drama.

Dragón

Años: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Tu energía es magnética, pero 2026 te pide humildad. Tendrás oportunidades de brillar, pero el verdadero poder estará en cómo manejas el ego. Si aprendes a escuchar más que a imponer, el éxito será más duradero.

Serpiente

Años: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Año de transformación profunda. Algo en tu interior cambia para siempre. Puede ser una relación, una creencia o un proyecto que ya no vibra contigo. No temas cerrar ciclos; tu evolución depende de eso.

Caballo

Años: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

La libertad será tu gran tema. Sentirás necesidad de movimiento, cambios, viajes o nuevas experiencias. Sin embargo, el verdadero reto será comprometerte con lo que realmente amas, sin huir cuando se vuelve serio.

Cabra

Años: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Estás en un año de sanación emocional. Viejas heridas pueden reaparecer para que finalmente las trabajes. Profesionalmente, florecerás cuando te atrevas a mostrar tu autenticidad sin buscar aprobación.

Mono

Años: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Tu mente estará brillante, pero el aprendizaje será emocional. No todo se resuelve con ingenio. Este año te enseñará profundidad, especialmente en el amor. Si maduras emocionalmente, tus logros se multiplicarán.

Gallo

Años: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Te enfrentarás a la verdad. Este año derriba ilusiones y te obliga a reorganizar prioridades. La disciplina seguirá siendo tu aliada, pero deberás aprender a equilibrarla con flexibilidad afectiva.

Perro

Años: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Tu lealtad será puesta a prueba. Descubrirás quién realmente está contigo. Es un año para fortalecer tu autoestima y dejar de cargar responsabilidades que no te corresponden. La estabilidad llegará cuando pongas límites claros.

Cerdo

Años: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

2026 te habla de merecimiento. Has dado mucho, ahora es momento de recibir. La prosperidad llega cuando dejas de subestimarte. En el amor, aprenderás que la verdadera abundancia empieza por cómo te valoras.