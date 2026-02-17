Evanan Romero detenido en Venezuela: implicaciones para el sector petrolero y relaciones con Trump

La detención en Venezuela de uno de los técnicos petroleros más influyentes del país, el consultor venezolano-estadounidense Evanan Romero, encendió nuevamente las alarmas sobre la seguridad en plena etapa de reacomodo del poder tras la captura de Nicolás Maduro y el interinato de Delcy Rodríguez.

Así lo reportó en primicia el periodista español David Alandete, corresponsal del diario ABC en la ciudad de Washington, D. C.

Romero, de 86 años, fue detenido viernes en Maracaibo cuando se disponía a viajar a Caracas para cumplir una agenda de reuniones con compañías petroleras internacionales, destacó Alandete.

Según el rotativo español, el caso de Romero surge en un momento especialmente delicado para el sector energético venezolano, con la administración del presidente Donald Trump presionado para que exista estabilidad en el país.

Detenido en el aeropuerto

Romero relató a ABC, desde una clínica privada en Maracaibo y a través del teléfono de un familiar, que fue retenido sin previo aviso cuando intentaba abordar un vuelo interno hacia Caracas.

“Aquí estoy desde el viernes”, afirmó, mientras custodios permanecían en una sala contigua.

Según su versión, al presentarse en el aeropuerto fue llamado por megafonía y apartado por funcionarios tras procesar su identificación.

“Este señor no puede viajar”, le dijeron. Asegura que la orden de detención “apareció en la computadora” en ese momento y que ni él ni sus abogados habían sido notificados previamente de cargos formales, indicó ABC.

Romero había llegado días antes a Venezuela desde la ciudad de Panamá, con escala en Colombia, para visitar a un hermano antes de trasladarse a Caracas.

Posee doble nacionalidad venezolana y estadounidense e ingresó al país con pasaporte de Estados Unidos —copia que este medio ha podido revisar—, aunque para vuelos internos utilizó su cédula venezolana.

Tras ser retenido por funcionarios policiales y agentes de Interpol en el aeropuerto, pasó la primera noche en una oficina de ese organismo en Maracaibo.

Debido a su edad y a una condición médica acreditada, las autoridades autorizaron que permaneciera en una clínica privada, cuyos gastos asume él mismo, bajo vigilancia permanente. Le retiraron el teléfono y no puede utilizar ordenador, lo que le impidió participar en las reuniones previstas.

Un litigio administrativo como trasfondo

Romero sostiene que el caso estaría vinculado a un antiguo litigio administrativo relacionado con una inversión empresarial familiar.

Romero afirmó al rotativo español que el conflicto fue resuelto a su favor por el Tribunal Supremo de Justicia, pero que su antiguo socio tendría vínculos con el fiscal general, Tarek William Saab.

El consultor interpreta la actuación como una medida de carácter político y asegura que incluso se habría activado una alerta roja internacional, aunque señala que nunca tuvo impedimentos en viajes previos a Estados Unidos o Europa.

La primera comparecencia ante un tribunal de control en Maracaibo se celebró este sábado 14 de febrero sin decisión definitiva.

La audiencia fue pospuesta y deberá volver a disposición judicial este miércoles 16 de febrero. Hasta ahora, según su testimonio a ABC, no se le han leído formalmente los cargos.