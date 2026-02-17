Más de 9 mil vehículos retornaron a la capital la noche del Lunes de Carnaval

El retorno hacia la ciudad capital comenzó a intensificarse la noche del lunes de Carnaval, cuando aproximadamente 9 mil vehículos se desplazaron desde el interior del país, según informó el director nacional de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, Simón Henríquez.

“Quiero manifestar que el día de ayer sí hubo un desplazamiento en horas de la noche hacia la ciudad capital de aproximadamente 9 mil vehículos”, señaló Henríquez al ofrecer un balance preliminar del movimiento vehicular.

Las autoridades explicaron que el flujo de autos podría aumentar en las próximas horas, por lo que se mantiene una evaluación constante del tráfico en los principales corredores viales.

Posibles medidas en Azuero

De acuerdo con la entidad, dependiendo del volumen de vehículos que continúen retornando, se podría implementar la inversión de carriles y establecer desvíos estratégicos, especialmente en la región de Azuero, una de las zonas con mayor concentración de actividades carnavalescas.

El objetivo de estas medidas es agilizar el tránsito, reducir los tiempos de traslado y minimizar el riesgo de accidentes durante el operativo de retorno.

La ATTT reiteró el llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad, evitar manejar bajo los efectos del alcohol y acatar las indicaciones de las autoridades en carretera.