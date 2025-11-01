  1. Inicio
Tránsito intenso hacia el interior: más de 20 mil vehículos en primeras horas del asueto

La ATTT registra masiva movilización vehicular hacia el interior en el inicio de las fiestas patrias
Por
Emiliana Tuñón
  • 01/11/2025 12:27
La ATTT mantiene monitoreo constante ante el incremento del tráfico hacia el interior por las Fiestas Patrias.

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que, hasta las 6:00 a.m. de este 1 de noviembre, se ha registrado un aforo de 20,246 vehículos movilizándose hacia el interior del país, con motivo de las celebraciones de las fiestas patrias.

La institución mantiene un monitoreo constante del flujo vehicular en las principales vías del país, como parte del operativo de seguridad vial implementado para garantizar un desplazamiento ordenado y seguro durante estos días festivos.

Policía Nacional activa operativo con más de 12 mil agentes por Fiestas Patrias

La Policía Nacional informó que más de 12 mil agentes de la fuerza pública se desplegarán en todo el país como parte del operativo de seguridad por las fiestas patrias, que se extenderá desde este viernes 31 de octubre hasta este miércoles 5 de noviembre.

El subcomisionado Eduardo Huertas, de la Dirección de Operaciones del Tránsito, explicó que se estima la movilización de alrededor de 109 mil vehículos entre la capital y el interior del país durante los días festivos.

