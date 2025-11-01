Tránsito intenso hacia el interior: más de 20 mil vehículos en primeras horas del asueto

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que, hasta las 6:00 a.m. de este 1 de noviembre, se ha registrado un aforo de 20,246 vehículos movilizándose hacia el interior del país, con motivo de las celebraciones de las fiestas patrias.

La institución mantiene un monitoreo constante del flujo vehicular en las principales vías del país, como parte del operativo de seguridad vial implementado para garantizar un desplazamiento ordenado y seguro durante estos días festivos.