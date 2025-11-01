Tránsito intenso hacia el interior: más de 20 mil vehículos en primeras horas del asueto

La <b>Policía Nacional</b> informó que más de <b>12 mil agentes de la fuerza pública</b> se desplegarán en todo el país como parte del <b>operativo de seguridad por las fiestas patrias</b>, que se extenderá desde este <b>viernes 31 de octubre hasta este miércoles 5 de noviembre</b>.El <b>subcomisionado Eduardo Huertas</b>, de la <b>Dirección de Operaciones del Tránsito</b>, explicó que se estima la <b>movilización de alrededor de 109 mil vehículos</b> entre la capital y el interior del país durante los días festivos.