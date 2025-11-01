Policía Nacional prevé tránsito de 109 mil carros en fiestas patrias

Más de 12 mil miembros de la Fuerza Pública se despliegan para el operativo de fiestas patrias, que se extiende desde el viernes 31 de octubre hasta el miércoles 5 de noviembre. Así lo detalló el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, durante una conferencia de prensa.

“Este operativo involucra a más de 12.000 miembros de las Fuerzas Públicas y de los organismos de emergencia, respaldados por 1.418 medios operativos que incluyen vehículos, aeronaves, embarcaciones, ambulancias, así como las unidades tácticas nuestras distribuidas estratégicamente a nivel nacional. Las acciones priorizan las provincias de Panamá, Colón, Chiriquí, Veraguas, Coclé, Los Santos y todos los otros lugares donde se concentren las principales celebraciones y haya desplazamientos de los ciudadanos”, detalló Ábrego. “Lo más importante que queremos lograr con este operativo es la protección ciudadana, el orden público en los desfiles, los actos cívicos y en todo tipo de eventos patrios, el control del tránsito y la movilidad segura, la inversión de carriles en los momentos estratégicos, playas, balnearios y zonas turísticas de alta concurrencia. Igualmente mantenemos el patrullaje aéreo, marítimo y frontero para el resguardo de las embarcaciones y los visitantes a las distintas playas”, añadió.