Récord de tránsito: más de 56,000 vehículos salen al interior por Fiestas Patrias

Desplazamiento hacia el interior supera los 56 mil vehículos por las Fiestas Patrias. Policía Nacional
Emiliana Tuñón
  • 02/11/2025 12:56
Los inspectores y unidades operativas de la ATTT permanecen desplegados en distintos puntos del país

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que el desplazamiento de vehículos hacia el interior del país, con motivo de las Fiestas Patrias 2025, se mantiene constante.

De acuerdo con el último informe de la entidad, hasta las 6:00 a.m. de este domingo 2 de noviembre se han contabilizado 56,962 vehículos que han salido desde la ciudad capital, registrándose un flujo vehicular continuo, aunque con menor intensidad en comparación con la jornada anterior.

ATTT reitera llamado a la prudencia en carretera durante las Fiestas Patrias

La institución recordó a los conductores la importancia de mantener la prudencia y la responsabilidad al volante, evitando distracciones y respetando los límites de velocidad. Además, reiteró la necesidad de verificar que los vehículos se encuentren en óptimas condiciones mecánicas antes de emprender el viaje.

Los inspectores y unidades operativas de la ATTT permanecen desplegados en distintos puntos del país, con el objetivo de garantizar una movilidad segura y prevenir accidentes durante el desarrollo de las festividades.

