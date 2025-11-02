Récord de tránsito: más de 56,000 vehículos salen al interior por Fiestas Patrias

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que el desplazamiento de vehículos hacia el interior del país, con motivo de las Fiestas Patrias 2025, se mantiene constante.

De acuerdo con el último informe de la entidad, hasta las 6:00 a.m. de este domingo 2 de noviembre se han contabilizado 56,962 vehículos que han salido desde la ciudad capital, registrándose un flujo vehicular continuo, aunque con menor intensidad en comparación con la jornada anterior.