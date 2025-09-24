Tras dos meses, vistas presupuestarias entran en su recta final

La <b><a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional</a></b> continúa con la revisión del <b>Presupuesto General del Estado para el año fiscal 2026</b>, cuyo monto asciende a <b>$34,901 millones</b>, lo que representa un aumento de $4,181 millones. Este proceso, que inició el 25 de agosto, se encuentra en sus fases finales.Durante la sesión de este miércoles, varias entidades sustentaron sus solicitudes presupuestarias:<a href="/tag/-/meta/sertv-sistema-estatal-de-radio-y-television"><b>Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV):</b> </a>El director Dustin Guerra presentó un presupuesto recomendado por el MEF de <b>$20.5 millones</b>, cifra inferior a los $24 millones que había solicitado. Guerra advirtió que este recorte afectará la capacidad de la televisora estatal para adquirir derechos de transmisión, incluyendo eventos deportivos como el béisbol juvenil y mayor, lo que dificultará mantener su programación 24/7.<b><a href="/tag/-/meta/apa-agencia-panamena-de-alimentos">Agencia Panameña de Alimentos (APA):</a></b> El director Alberto Paz Rodríguez presentó un presupuesto estimado en <b>$4.36 millones</b>. Destacó como proyecto principal la creación de una <b>ventanilla única de exportación</b>, una iniciativa clave para agilizar los procesos comerciales y beneficiar la economía nacional.<b><a href="/tag/-/meta/icges-instituto-conmemorativo-gorgas-de-estudios-de-la-salud">Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud:</a></b> El Dr. Nicanor Obaldía Rodríguez sustentó un presupuesto recomendado de <b>$35.37 millones</b> para 2026. La mayor parte de la inversión, que supera los <b>$20 millones</b>, estará destinada al proyecto del <b>Campus Gorgas</b>.<a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos"><b>Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu):</b> </a>El director Carlos Godoy presentó un presupuesto de <b>$500.1 millones</b>, de los cuales $482.7 millones se destinarán a inversión. Con estos fondos, el Ifarhu busca hacerle frente a varios programas de becas pendientes.<b><a href="/tag/-/meta/etesa-empresa-de-transmision-electrica-s-a-">Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA):</a></b> Su gerente general Roy Morales sustentó un presupuesto de <b>$362.7 millones</b>, de los cuales <b>$230 millones</b> se asignarán al renglón de inversión.