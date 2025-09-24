Ministerio de Seguridad sustenta jubilación especial de policías

A través de un comunicado de prensa, el <b><a href="/tag/-/meta/minseg-ministerio-de-seguridad-publica-de-panama">Ministerio de Seguridad Pública</a></b> ha planteado una serie de factores que avalan las jubilaciones especiales para los miembros de la <b><a href="/tag/-/meta/policia-nacional">Policía Nacional</a></b>. <i>'Entre 2021 y lo que va de 2025, más de 54 agentes de los estamentos de seguridad han perdido la vida en cumplimiento de su deber y más de 6,100 (solo en la Policía Nacional) han resultado lesionados, cifras que estremecen y evidencian el alto costo humano que implica proteger a la ciudadanía. Frente a este sacrificio, el régimen de jubilación especial establecido por la Ley N.º 18 de 1997, conocida como Ley Orgánica de la Policía Nacional, representa un derecho y un acto de justicia para los uniformados'</i>, destaca la nota. Entre los puntos más importantes que resalta la entidad para abogar por las jubilaciones especiales están:<b>Riesgos y sacrificios:</b> Los agentes enfrentan riesgos de muerte y lesiones constantes, tanto en servicio como fuera de él, lo que también pone en peligro a sus familias.<b>Desgaste físico y mental:</b> La exposición a escenas de violencia y tragedia provoca un severo desgaste psicológico, incluyendo estrés crónico, mientras que el esfuerzo físico constante causa deterioro corporal prematuro.<b>Disponibilidad absoluta:</b> Los horarios irregulares, los turnos rotativos y la obligación de trabajar en días festivos y de noche afectan profundamente su vida personal y social.<b>Restricciones económicas:</b> Por razones de seguridad y ética, los agentes no pueden tener otros trabajos, lo que limita su capacidad para generar ingresos adicionales.<b>Compromiso patriótico:</b> La nota concluye que, debido a su papel crucial como garantes de la seguridad y el orden público, reconocer su sacrificio con una jubilación diferenciada no solo es justo, sino un acto de gratitud nacional.