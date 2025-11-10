  1. Inicio
Cecilio Waterman: ‘son los partidos más importantes de nuestra vida’

El jugador panameño, Cecilio Waterman, en conferencia de prensa, este lunes 10 de noviembre.
El jugador panameño, Cecilio Waterman, en conferencia de prensa, este lunes 10 de noviembre. Jean-Paul Francis Botello | La Estrella de Panamá
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 10/11/2025 19:19
El equipo se entrenó por segundo día consecutivo, esta vez en el estadio Rommel Fernández antes del partido contra Guatemala

Quedan exactamente tres días para que Panamá y Guatemala se vean las caras por el penúltimo partido de las Eliminatorias camino a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Comparte varias novedades en el entrenamiento, la selección panameña volvió a ejercitarse, esta vez en el estadio Rommel Fernández. El entrenador, Thomas Christiansen pudo contar con un total de 22 jugadores para este lunes 10 de noviembre, día que se celebra el Primer Grito de Independencia en la Villa de Los Santos.

Entre las novedades para este entrenamiento estuvieron Carlos Harvey, Adalberto Coco Carrasquilla, Michael Murillo, Jorge Gutiérrez, Cristian Martínez, Andrés Andrade, César Blackman, Ismael Díaz o Azarias Londoño.

De los 25 convocados, tan solo hacen por incorporarse a la concentración Aníbal Godoy y Edward Cedeño.

Minutos después de haber empezado el entrenamiento, Edgardo Fariña llegó directamente del aeropuerto y reportarse con el equipo.

Previo al entrenamiento, Cecilio Waterman, quien recientemente salió campeón con el Coquimbo Unido de la liga de Chile, habló con los diferentes medios sobre lo que significa esta ‘primera final’ contra Guatemala.

Entre sus palabras, Waterman destacó que estos son posiblemente “los partidos más importantes” para el grupo. Sumado a ello, habló sobre todo lo que está pasando en el alrededor de Coco Carrasquilla y expresó que se le vio “tranquilo” y tiene muchas ganas de jugar contra Guatemala y El Salvador.

Reto

“Se tiene que asumir con mucha responsabilidad. Son los partidos más importantes de nuestra vida. El grupo vienen trabajando junto hace rato y estos duelos definirán nuestro futuro”.

Sistema contra Guatemala

“No soy técnico ni pretendo serlo, eso es para el entrenador. El tiene varios sistemas”

Positivismo

“Tenemos que tener una mentalidad positiva, no tenemos margen de error, nos estamos jugados cosas importantes como país. Todo estamos mentalizamos, estos son dos partidos muy importantes y queremos llevar al país al Mundial”.

Este lunes 10 de noviembre, la Selección de Panamá entreno en el Rommel Fernández.
Este lunes 10 de noviembre, la Selección de Panamá entreno en el Rommel Fernández. Jean Paul Francis | La Estrella de Panamá

Guatemala

“Son partidos difíciles. Ellos se juegan sus opciones, nosotros igual. Tenemos armas, nunca habíamos ganado en el Cuscatlán por eliminatorias, hicimos historia y buscaremos lo mismo en Guatemala. Podemos sacar esto adelante”.

Estado del grupo

“Tenemos jugadores en muy buenas ligas. Todos tenemos que dar nuestro granito de arena. No le podemos dar toda la responsabilidad a Alberto Quintero, ha jugado partidos importantes y no sería justo. Aquí hay jugadores que juegan en ligas importantes y debemos dar de nuestra parte”.

Proceso

“Siento muchas emociones. Me fui muy chico de Panamá (2010). Me ha tocado perder finales, en Chile también he sufrido lesiones, pero fue bonito lo conseguido en ese país. Ellos siguen celebrando pero yo estoy aquí. No ha sido nada fácil, hay que tener muchas resiliencia. Hay que tener energía y vibras positivas para llevar a Panamá al Mundial”.

Estilo de juego

“Lo más importante en el fútbol es la victoria. No sé cómo jugaremos, el entrenador decide. Pero todo daríamos lo que fuese por ganar, esperamos que se nos pueda dar”.

Trébol

“Este grupo ya está acostumbrado en jugar en este tipo de escenarios. Podemos sacar provecho de ello”.

Estado de Coco Carrasquilla

“Vi la jugada, sabemos lo que es Coco Carrasquilla. No es una persona de mala fe, el no es así, se le ve tranquilo es buena persona. Me lo encontré en el aeropuerto y dijo que ya quiere jugar los partidos contra Guatemala y El Salvador”.

