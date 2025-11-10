Cecilio Waterman: ‘son los partidos más importantes de nuestra vida’

Guatemala<i><b>'Son partidos difíciles. Ellos se juegan sus opciones, nosotros igual. Tenemos armas, nunca habíamos ganado en el Cuscatlán por eliminatorias, hicimos historia y buscaremos lo mismo en Guatemala. Podemos sacar esto adelante'.</b></i>Estado del grupo<i><b>'Tenemos jugadores en muy buenas ligas. Todos tenemos que dar nuestro granito de arena. No le podemos dar toda la responsabilidad a Alberto Quintero, ha jugado partidos importantes y no sería justo. Aquí hay jugadores que juegan en ligas importantes y debemos dar de nuestra parte'.</b></i>Proceso<i><b>'Siento muchas emociones. Me fui muy chico de Panamá (2010). Me ha tocado perder finales, en Chile también he sufrido lesiones, pero fue bonito lo conseguido en ese país. Ellos siguen celebrando pero yo estoy aquí. No ha sido nada fácil, hay que tener muchas resiliencia. Hay que tener energía y vibras positivas para llevar a Panamá al Mundial'.</b></i>Estilo de juego<i><b>'Lo más importante en el fútbol es la victoria. No sé cómo jugaremos, el entrenador decide. Pero todo daríamos lo que fuese por ganar, esperamos que se nos pueda dar'.</b></i>Trébol<i><b>'Este grupo ya está acostumbrado en jugar en este tipo de escenarios. Podemos sacar provecho de ello'.</b></i>Estado de Coco Carrasquilla<i><b>'Vi la jugada, sabemos lo que es Coco Carrasquilla. No es una persona de mala fe, el no es así, se le ve tranquilo es buena persona. Me lo encontré en el aeropuerto y dijo que ya quiere jugar los partidos contra Guatemala y El Salvador'.</b></i>