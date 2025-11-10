Cecilio Waterman: ‘son los partidos más importantes de nuestra vida’

Quedan exactamente tres días para que Panamá y Guatemala se vean las caras por el penúltimo partido de las Eliminatorias camino a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Comparte varias novedades en el entrenamiento, la selección panameña volvió a ejercitarse, esta vez en el estadio Rommel Fernández. El entrenador, Thomas Christiansen pudo contar con un total de 22 jugadores para este lunes 10 de noviembre, día que se celebra el Primer Grito de Independencia en la Villa de Los Santos.

Entre las novedades para este entrenamiento estuvieron Carlos Harvey, Adalberto Coco Carrasquilla, Michael Murillo, Jorge Gutiérrez, Cristian Martínez, Andrés Andrade, César Blackman, Ismael Díaz o Azarias Londoño.

De los 25 convocados, tan solo hacen por incorporarse a la concentración Aníbal Godoy y Edward Cedeño.

Minutos después de haber empezado el entrenamiento, Edgardo Fariña llegó directamente del aeropuerto y reportarse con el equipo.

Previo al entrenamiento, Cecilio Waterman, quien recientemente salió campeón con el Coquimbo Unido de la liga de Chile, habló con los diferentes medios sobre lo que significa esta ‘primera final’ contra Guatemala.

Entre sus palabras, Waterman destacó que estos son posiblemente “los partidos más importantes” para el grupo. Sumado a ello, habló sobre todo lo que está pasando en el alrededor de Coco Carrasquilla y expresó que se le vio “tranquilo” y tiene muchas ganas de jugar contra Guatemala y El Salvador.

Reto

“Se tiene que asumir con mucha responsabilidad. Son los partidos más importantes de nuestra vida. El grupo vienen trabajando junto hace rato y estos duelos definirán nuestro futuro”.

Sistema contra Guatemala

“No soy técnico ni pretendo serlo, eso es para el entrenador. El tiene varios sistemas”

Positivismo

“Tenemos que tener una mentalidad positiva, no tenemos margen de error, nos estamos jugados cosas importantes como país. Todo estamos mentalizamos, estos son dos partidos muy importantes y queremos llevar al país al Mundial”.