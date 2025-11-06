Thomas Christiansen: ‘Todo el país nos estamos jugando la clasificación’

Se acerca la hora cero. Panamá ya tiene a sus 25 jugadores para enfrentarse a Guatemala y El Salvador en los dos últimos encuentros de cara a las Eliminatorias camino a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Tras revelar a la convocatoria de jugadores, el entrenador del equipo, Thomas Christiansen habló en conferencia de prensa previo a estas importantes citas en las que literalmente nos jugamos el pase al Mundial del próximo año.

Cancha del trébol

“Nos motiva el jugar en un estadio con ruido, no nos gusta jugar con las gradas frías y eso lo hemos visto en otros sitios. Hice la visoria y la cancha no está nada mal”.

Experiencia del grupo

“La palabra madurez es importante en estas eliminatorias. El equipo ha crecido en estos cinco años con la vivencia de los diferentes hechos del pasado. Así como también ha aprendido cuando no hemos conseguido el objetivo. El jugador sabe de la importancia de estos juegos”

Malos momentos

“Hemos hecho un análisis de los partidos anteriores y confiamos en nuestros jugadores. Es importante generar, que se atrevan y que no se escondan. El fútbol es un hilo muy filo en el que puedes ganar o perder. No hemos tenido esa fortuna de cara al gol. Me preocuparía si no generaríamos, pero los números dicen lo contrario”.

Factor diferenciador

“Todo el país nos jugamos la clasificación. Quiero verles con hambre, con la ambición de tener esa oportunidad. En otras ocasiones me he inclinado por las sensaciones del jugador. Tenemos nuestro plan y sabemos cómo lo queremos hacer. Tenemos plan A, B y C y todos tienen que ir con hambre”.

Falta de gol

“El fútbol no es solo estadísticas. Hay muchas más cosas que vemos en el cuerpo técnico. Hay jugadores que están en mejor momento o en su peor momento. Puede ser por el rival que defiende de una manera específica y tenemos que tener los recursos para cumplir. Tenemos en esta convocatoria con que”.

Futuro en juego

“Sabemos lo que nos jugamos. El Mundial es el evento más importante en el planeta, genera empleos a mucha gente. Sabemos la responsabilidad que tenemos y queremos transmitirle eso a la gente, que podemos hacerlo”.

Último mes

“Ha sido de mucho trabajo, de análisis, buscar alternativas y no solo futbolísticas sino fuera del campo. Alberto Quintero es un jugador que tiene liderazgo y encaja muy bien en lo que viene en estos dos partidos”.

Ausencia de jugadores

“He hablado con Carlos Harvey desde hace semanas, lleva tiempo entrenando con el equipo. Es un jugador que nos puede dar mucho. Lo de Jorge Gutiérrez ha sido una decisión táctica, tenemos otros jugadores que nos pueden ayudar en esa demarcación”

Caso Ismael

“Si que estaba tocado, pero he hablado con él. Está para jugar de titular esta semana y en el caso de Welch, ha estado de baja varios partidos con algunas lesiones, pero confío en él para estos partidos”.