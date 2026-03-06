Las 5 claves de Panamá y el mundo | 6 de marzo

Este viernes 6 de marzo Panamá y el mundo presentan una agenda informativa cargada de hechos relevantes que marcan la actualidad en diferentes ámbitos, desde la economía y temas sociales hasta deportes y política internacional.

-La Secretaría Nacional de Energía confirmó un nuevo aumento en los precios del combustible en Panamá, los cuales regirán hasta el 19 de marzo de 2026. El ajuste refleja las variaciones del mercado internacional en medio de tensiones geopolíticas que impactan los costos energéticos.

-La Caja de Seguro Social reportó el hallazgo de un feto en el baño del Servicio de Urgencias de la Policlínica Dr. Juan Vega Méndez, en San Carlos, provincia de Panamá Oeste. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

-La empresa CK Hutchison intensificó acciones legales tras las recientes disputas relacionadas con la toma de puertos en Panamá. El proceso busca definir la situación jurídica de las concesiones y las responsabilidades derivadas del conflicto.

-La Selección de fútbol de Panamá se medirá en un partido amistoso con la Selección de fútbol de Brasil el 31 de mayo. El encuentro se disputará en el histórico Estadio Maracaná, en Río de Janeiro, en un duelo que servirá como preparación para futuras competencias internacionales.

-Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela acordaron restablecer relaciones diplomáticas y consulares, rotas desde 2019. El acercamiento busca normalizar los vínculos bilaterales y fortalecer la cooperación en temas de interés común tras los recientes cambios políticos en Venezuela.