Cobertura especial: Panamá sin margen de error ante Guatemala

Puede parecer reiterativo, pero Panamá no tiene margen de error. El destino de acceder a la Copa Mundial de la FIFA 2026 depende de lo que suceda en estos dos partidos ante Guatemala y El Salvador.

El primer objetivo del electo de Thomas Christiansen será llevarse los tres puntos en el estadio El Trébol este jueves 13 de noviembre. Un partido en el que el campo de juego, no está estará en sus mejores condiciones y se espera que el frente frío que en estos momentos está pasando en el país chapín, también haga de este encuentro una difícil reto para los panameños.

Los dirigidos por Christiansen saben que no tienen un mañana si no sacan el resultado de visita. Antes de este encuentro, hubo varias sorpresas en la lista de convocados.

Lo que más impactó fue la ausencia de Edgardo Fariña en el arribo a Guatemala. Según parece tuvo problemas migratorios y no pudo llegar con el resto de sus compañeros y decidió que se quedara en Panamá, al igual que miembros del staff, quienes tampoco pudieron llegar al país chapín.

Otro de los punto que llamó la atención y encendió las alarmas fue la comentada molestia física que arrastra Michael Murillo y es probable que no vea acción ante Guatemala. El rompecabezas se completa al ver que Christiansen decidió llamar a Iván Anderson para tener una convocatoria final de 26 jugadores.

Estos posibles cambios trastoca todos los planes de Christiansen para enfrentarse a Guatemala en su propio campo.

Por otra parte, se ha podido conocer que Panamá repetirá indumentaria contra Guatemala y utilizarán la camiseta negra, así como ocurrió durante la reciente Copa Oro 2025, partido que ganó el equipo panameño 1-0 con gol de Tomás Rodríguez.