Rollyns Rodríguez, exalcalde de Arraiján es aprehendido por presunto desvío de $815 mil

El exalcalde de Arraiján, Rollyns Rodríguez, fue aprehendido la madrugada de este jueves en medio de una investigación por el supuesto manejo indebido de $815 mil provenientes de fondos del programa de descentralización.

De acuerdo con la información confirmada por las autoridades, el exfuncionario es investigado por la posible comisión de delitos contra la administración pública, entre ellos peculado, asociación ilícita para delinquir, encubrimiento y malversación de fondos.

Las pesquisas también apuntan a presuntos delitos relacionados con la extralimitación de funciones públicas y la omisión de deberes del servidor público, lo que habría generado perjuicios en el manejo de recursos estatales.

Rodríguez fue trasladado a la estación policial de Las Villas de Arraiján, donde permanece bajo custodia mientras se desarrollan las diligencias judiciales correspondientes que definirán su situación legal.

Se espera que en las próximas horas las autoridades ofrezcan más detalles sobre el avance del proceso y las medidas que podrían solicitar ante un juez de garantías.