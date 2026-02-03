Agroferias del IMA | Puntos de ventas del miércoles 4 de febrero

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informa que este miércoles 4 de febrero se llevarán a cabo agroferias en diversos puntos del país, ofreciendo a la población productos económicos.

Según detalló la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. y los consumidores deberán presentar obligatoriamente la cédula de identidad y llevar bolsas reutilizables para la compra de los productos.