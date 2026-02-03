  1. Inicio
PANAMÁ

Agroferias del IMA | Puntos de ventas del miércoles 4 de febrero

El IMA llevará agroferias a varios puntos del país
Por
Emiliana Tuñón
  • 03/02/2026 11:56
El IMA anuncia agroferias a nivel nacional para este miércoles desde las 8:00 a.m.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informa que este miércoles 4 de febrero se llevarán a cabo agroferias en diversos puntos del país, ofreciendo a la población productos económicos.

Según detalló la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. y los consumidores deberán presentar obligatoriamente la cédula de identidad y llevar bolsas reutilizables para la compra de los productos.

Calendario de Agroferias del miércoles 4 de febrero

Para el miércoles 4 de febrero, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Los Santos: Junta Comunal de Llano Abajo, distrito de Guararé

-Chiriquí: Rancho de Isla Sevilla, distrito de David

-Panamá Este: Bethel y Pueblo de El Llano, distrito de Chepo

-Veraguas: Cancha Techada de Loma de Quebro, distrito de Mariato y en la Casa Comunal de La Misericordia, corregimiento de San José, en Cañazas

-Panamá Oeste: Casa Cultural de Punta Chame, distrito de Chame

