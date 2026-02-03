Agroferias del IMA | Puntos de ventas del miércoles 4 de febrero

Para el miércoles 4 de febrero, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>-Los Santos: </b>Junta Comunal de Llano Abajo, distrito de Guararé<b>-Chiriquí: </b>Rancho de Isla Sevilla, distrito de David<b>-Panamá Este:</b> Bethel y Pueblo de El Llano, distrito de Chepo<b>-Veraguas: </b>Cancha Techada de Loma de Quebro, distrito de Mariato y en la Casa Comunal de La Misericordia, corregimiento de San José, en Cañazas<b>-Panamá Oeste: </b>Casa Cultural de Punta Chame, distrito de Chame