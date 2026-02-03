  1. Inicio
Migración restablece servicios en el Consulado de Panamá en Venezuela

La entidad informó que las labores técnicas permitieron normalizar la atención consular tras una suspensión temporal.
Laura Chang
  • 03/02/2026 12:41
El Servicio Nacional de Migración anunció el restablecimiento de los servicios en el Consulado de Panamá en Venezuela, tras concluir trabajos de mantenimiento en las plataformas tecnológicas.

De acuerdo con el comunicado oficial, las labores técnicas permitieron normalizar la atención consular tras una suspensión temporal relacionada con la actualización y mantenimiento de los sistemas informáticos, acciones orientadas a reforzar la seguridad y eficiencia del servicio.

La entidad también señaló que continúan los trabajos de mantenimiento tecnológico en otras misiones diplomáticas y consulares de Panamá, entre ellas la República Popular China —en su sede de Beijing—, el Consulado de Panamá en Guangzhou, la Embajada de Panamá en Nueva Delhi, India, y la Embajada de Panamá en El Cairo, Egipto.

Migración agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró que estas acciones forman parte de un proceso de fortalecimiento de las plataformas tecnológicas utilizadas para la gestión migratoria y consular a nivel internacional.

