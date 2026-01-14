Kim Jong-un remodela su equipo de seguridad ante temores de un atentado

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha realizado una importante remodelación en su equipo de seguridad personal al sustituir a tres altos cargos responsables de su protección, una decisión que, según autoridades de Corea del Sur, podría estar motivada por el temor a un posible atentado.

El Ministerio de Unificación surcoreano informó que los cambios se produjeron en tres organismos estatales encargados de la seguridad del dirigente norcoreano y habrían tenido lugar durante un desfile militar celebrado en octubre. Entre las áreas afectadas se encuentra el Comando de Guardaespaldas, responsable de prevenir amenazas como ataques con drones o interferencias electrónicas.

Analistas consideran que esta reorganización podría estar relacionada con el creciente protagonismo internacional de Pyongyang, especialmente tras el envío de tropas norcoreanas para apoyar a Rusia en la guerra contra Ucrania, una decisión que habría incrementado los riesgos para el liderazgo del país. Hong Min, investigador del Instituto Coreano para la Unificación Nacional, señaló que este contexto podría haber elevado la percepción de amenaza en torno a Kim.

Asimismo, expertos apuntan a que recientes acontecimientos internacionales, como la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos este mes, habrían reforzado la preocupación en Pyongyang. Según los analistas, este tipo de operaciones representa un escenario especialmente temido por el régimen norcoreano, que desde hace años acusa a Washington de buscar la eliminación del liderazgo de Kim.

La agencia de inteligencia de Corea del Sur ya había advertido previamente de un aumento en las medidas de seguridad alrededor del líder norcoreano, incluyendo la adquisición de equipos para interferir comunicaciones y sistemas de detección de drones, ante la posibilidad de un atentado.

En paralelo, Kim Jong-un ha aparecido en el último año acompañado con frecuencia por su hija, Ju-ae, en actos oficiales de alto perfil, como la inspección del primer submarino nuclear del país. Para algunos analistas, estas apariciones refuerzan las especulaciones sobre su papel en la futura sucesión del régimen norcoreano.