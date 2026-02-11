Senniaf entregaría a niños vulnerables a cualquier persona, alertan documentos

Niños entregados sin controles. Esta es la nueva alerta que surge en la lista de las posibles negligencias a las que fueron sometidos los menores bajo el cuidado de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

Se trata de niños que llegaron a la institución a la regional de Panamá Oeste por abusos y vulneraciones en sus hogares, y la Senniaf para no aumentar la cifra de personas institucionalizadas los entregaba a quienes los solicitaran sin seguir los protocolos, según se evidencia en informes a los que acceso este diario.

La entidad se encuentra bajo el escrutinio público a raíz de la denuncia de la diputada de Vamos, Alexandra Brenes, ante el Ministerio Público, que expuso supuestos malos tratos, abusos físicos y sexuales y un trato negligente, además de infraestructuras indignas para atender a 35 personas que vivían en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, la semana pasada.

La denuncia de Brenes contiene sendos correos del psicólogo de la entidad, César Ortíz, quien alertaba de irregularidades a la directora del Senniaf desde 2024 y tras ello fue despedido por “falta de confianza”.

La Estrella de Panamá pudo conocer una historia similar, en este caso de la coordinadora regional de la provincia de Panamá Oeste que alertaba a Ana Fábrega, directora de la Senniaf que través de un memorando de “informe de irregularidades”, el riesgo con la entrega de menores sin controles y también fue destituida.

Niños a su suerte

Según el memorando 002-26, con fecha del 2 de enero de 2026 los niños y adolescentes eran entregados a terceras personas con una mera “acta de compromiso”.

La carta interna surgió posterior a la petición de una reunión y que como no se dio buscaba dejar constancia de los hechos.

Entre estos que no existían de medidas de protección del Juzgado de la Niñez y Adolescencia de Panamá Oeste para la entregra de los menores.

Se advierte que se tenía evidenciado que los infantes eran entregados a personas sin vínculos sanguíneos y sin que en los expedientes consten los vínculos, indica la nota institucional.

Estas situaciones que eran la excepción para circunstancias graves en las que se amenace la salud física o o mental del menor de edad y no resulte posible la expulsión del agresor del centro se estaría convirtiendo en la norma.

Inclusive “en determinados casos se advierte la presentación nula o remisión oportuna de medidas de protección ante la autoridad judicial”, lo que limita los controles correspondientes, cita la nota.

Al igual que relatan los correos de Ortiz, de adultos con enfermedades mentales conviviendo en el mismo espacio de niños y personas con discapacidad que no tenían atención personalizada en el CAI de Tocumen, a funcionaria advirtió que existían personas en la institución que no cuentan “con la debida atención integral”.

“La persistencia de las situaciones identificadas representan un riesgo significativo de responsabilidad institucional, pudiendo dar a lugar a la intervención de instancias fiscalizadoras” y judiciales, advirtió la nota, y 18 días la servidora fue destituida sin respuesta del Senniaf a estos llamados de atención.

Red exige destitución de directora de la Senniaf

Este medio pudo conocer que el Ministerio Público ha estado efectuando entrevistas a funcionarios claves para esclarecer los hechos, sin embargo, algunos servidores públicos estarían siendo trasladados del Senniaf liderado por Fábrega.

Por ello, ayer la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia en Panamá manifestó su preocupación y pidió la adopción de medidas administrativas preventivas para garantizar la transparencia del proceso como evaluar la separación temporal del cargo de la directora y la directora de protección de la Senniaf mientras se desarrollan las investigaciones.

La Estrella de Panamá intentó contactar a Fábrega pero no hubo respuesta.