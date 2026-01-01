Dos ataques en 48 horas: Estados Unidos destruye cinco presuntas ‘narcolanchas’ al final de 2025

La Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur de Estados Unidos ejecutó dos ataques consecutivos contra embarcaciones dedicadas al narcotráfico en aguas internacionales, como parte de lo que constituye ya el ataque número 36 dentro de esta ofensiva, que ha dejado un saldo acumulado de 115 hombres muertos.

El primero de los operativos se llevó a cabo el 30 de diciembre, cuando agentes estadounidenses persiguieron y destruyeron tres embarcaciones que se desplazaban en convoy por rutas marítimas identificadas como corredores del narcotráfico. Al día siguiente, 31 de diciembre, se ejecutó una segunda acción letal contra dos lanchas adicionales.

De acuerdo con un comunicado difundido por el Departamento de Defensa, el ataque del 31 de diciembre se realizó bajo la dirección del secretario de Defensa, Pete Hegseth, y consistió en una acción cinética letal contra embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas, vinculadas directamente al narcotráfico y con sede en Venezuela.

Los ataques generalmente son al sur del Mar Caribe y en el Pacífico oriental, en las llamadas aguas internacionales. En estas dos últimas ocasiones no hubo precisión de la zona.

La inteligencia estadounidense confirmó que las dos lanchas interceptadas transitaban por rutas conocidas del tráfico ilícito de drogas. Durante esta operación, murieron cinco presuntos narcoterroristas: tres ocupantes de la primera embarcación y dos de la segunda.

Las autoridades estadounidenses no han precisado la identidad de los fallecidos ni el volumen de droga transportado, pero señalaron que estas acciones forman parte de la operación Lanza del sur, una campaña sostenida para interrumpir redes criminales transnacionales que operan en el Caribe y otras zonas estratégicas.