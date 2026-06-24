¿Cuáles han sido las prioridades de Estados Unidos durante la Asamblea General de la OEA?

Estados Unidos ha dejado claras sus prioridades durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se celebra actualmente en Panamá. El énfasis ha sido en la seguridad regional y el combate a la delincuencia transnacional.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, expresó en su discurso estas preocupaciones, abogando por una mayor cooperación y señalando específicamente la situación a países como Haití, Cuba y Nicaragua.

“La OEA dio su aprobación unánime al apoyo para la transición hacia la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), una decisión que ayudó a allanar el camino para la posterior resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que autoriza operaciones proactivas contra las pandillas para neutralizar, aislar y disuadir a los grupos armados que han aterrorizado al pueblo haitiano”, resaltó Landau, alabando el trabajo de la Fuerza de Supresión de Pandillas y la cooperación con Bahamas, Canadá, El Salvador, Guatemala y Jamaica.

“Pero quiero ser claro: el trabajo está lejos de completarse. La renovación del mandato de la GSF por parte del Consejo de Seguridad de la ONU no debe darse por sentada. Es imperativo que todos nosotros intensifiquemos nuestra participación con los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y contribuyamos al éxito de la GSF, a través de financiación, equipos y personal. No se puede permitir que Haití vuelva al caos porque declaramos victoria demasiado pronto”, concluyó.

El diplomático comparó la situación en Cuba con la crisis que se vive en Nicaragua:

“Cuba es un Estado fallido, amigo de nuestros adversarios, a 90 millas de Estados Unidos, con una larga historia de socavar las instituciones democráticas y fomentar la agitación civil en todo nuestro hemisferio. El régimen autoritario y comunista de La Habana, que ha estado en el poder sin elecciones durante 67 años, está colapsando, y debe promulgar reformas económicas y políticas inmediatas. No tiene otra opción”, sentenció. “De manera similar, debemos exigir las mismas libertades fundamentales para el pueblo nicaragüense. No debe haber ninguna tolerancia para regímenes totalitarios en nuestro hemisferio”.

Landau también hizo un llamado a que se proteja la democracia en Bolivia.

“Los ciudadanos bolivianos eligieron una nueva y clara dirección el año pasado cuando eligieron al presidente Rodrigo Paz. Ese mandato democrático ha sido respondido con violencia, perpetrada por quienes perdieron en las urnas. Esto no es una disputa política; es un asalto a la democracia misma”, declaró Landau. “Insto a cada Estado miembro en esta sala a atender los llamados de Bolivia a una acción significativa en apoyo del gobierno elegido, los procesos democráticos pacíficos y el orden constitucional”.

Finalmente, sobre la misma organización, hizo un llamado a que la OEA tenga cuentas claras y que cada país cumpla con sus aportes.