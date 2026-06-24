Clima en Panamá: Prónostico para este miércoles 24 de junio

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este miércoles 24 de junio se esperan condiciones atmosféricas variables en el territorio nacional, con predominio de cielos parcialmente nublados y el desarrollo de aguaceros aislados en diversas regiones del país.

De acuerdo con el boletín meteorológico, durante la mañana prevalecerán condiciones relativamente estables en gran parte de la vertiente del Pacífico, aunque se prevén lluvias aisladas sobre sectores marítimos de la región central.

Sin embargo, a partir del mediodía y durante la tarde aumentará la inestabilidad atmosférica, favoreciendo la formación de aguaceros acompañados de actividad eléctrica ocasional.

Las lluvias más significativas podrían registrarse en las provincias de Veraguas y Chiriquí, así como en la Península de Azuero y Panamá Este, donde se esperan precipitaciones de moderada a fuerte intensidad. En otras áreas de la vertiente pacífica los eventos lluviosos serán más dispersos.

En la vertiente del Caribe, las condiciones se mantendrán relativamente estables durante las primeras horas del día en Costa Arriba de Colón y la comarca Guna Yala, con cielos entre despejados y parcialmente nublados. No obstante, en sectores comprendidos entre Costa Abajo de Colón y Bocas del Toro podrían presentarse chubascos puntuales provenientes del Caribe occidental.

Para la noche, el IMHPA prevé que las lluvias continúen principalmente entre el norte de Veraguas y algunos sectores de Colón, mientras que el resto del país mantendrá cielos parcialmente cubiertos. Asimismo, se espera el desarrollo de tormentas sobre áreas marítimas del Pacífico, las cuales podrían aproximarse a las zonas costeras.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilarán entre 14 °C y 17 °C en zonas montañosas y entre 18 °C y 22 °C en el resto del país. Las máximas alcanzarán entre 24 °C y 33 °C, con sensaciones térmicas superiores debido a la alta humedad.

Además, se pronostican índices de radiación ultravioleta entre 7 y 8, considerados de categoría alta a muy alta, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y utilizar medidas de protección.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).