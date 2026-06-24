Trump niega cobros de Irán en el estrecho de Ormuz y lanza advertencia sobre las negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán no está cobrando peajes, seguros ni ningún otro tipo de tarifa a los barcos que transitan por el estratégico estrecho de Ormuz, desmintiendo informaciones difundidas por algunos medios de comunicación.

A través de un comunicado en Truth Social, Trump afirmó que las autoridades iraníes informaron a Washington que no están recibiendo ningún pago relacionado con el tránsito marítimo en esa importante vía comercial. Además, advirtió que, de comprobarse lo contrario, las negociaciones entre ambos países terminarían de inmediato.

El mandatario también rechazó versiones que señalan que Estados Unidos ha entregado dinero a Irán o liberado fondos sin restricciones. Según explicó, cualquier recurso iraní que permanezca bajo control estadounidense será destinado a la compra de productos agrícolas.

Trump detalló que parte de esos fondos serán utilizados para adquirir maíz, trigo, soya y otros alimentos producidos por agricultores y ganaderos estadounidenses, con el objetivo de atender las necesidades alimentarias de la población iraní.

“Los alimentos se necesitan desesperadamente en Irán y los compraremos exclusivamente en Estados Unidos”, expresó el presidente.