Trump niega cobros de Irán en el estrecho de Ormuz y lanza advertencia sobre las negociaciones

El presidente de Estados Unidos,<a href="/tag/-/meta/donald-trump"> Donald Trump</a>, aseguró que Irán <b>no está cobrando peajes, seguros ni ningún otro tipo de tarifa a los barcos que transitan por el estratégico estrecho de Ormuz</b>, desmintiendo informaciones difundidas por algunos medios de comunicación.A través de un comunicado en Truth Social, Trump afirmó que las autoridades iraníes informaron a Washington que no están recibiendo ningún pago<b> relacionado con el tránsito marítimo en esa importante vía comercial</b>. Además, advirtió que, de comprobarse lo contrario, <b>las negociaciones entre ambos países terminarían de inmediato.</b>El mandatario también rechazó versiones que señalan que Estados Unidos <b>ha entregado dinero a Irán o liberado fondos sin restricciones.</b> Según explicó, cualquier recurso iraní que permanezca bajo control estadounidense será destinado a la compra de productos agrícolas.Trump detalló que parte de esos fondos serán utilizados para adquirir maíz, trigo, soya y otros alimentos producidos por agricultores y ganaderos estadounidenses, con el objetivo de atender las necesidades alimentarias de la población iraní.<b>'Los alimentos se necesitan desesperadamente en Irán y los compraremos exclusivamente en Estados Unidos'</b>, expresó el presidente.