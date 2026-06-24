Francia registra primer contagio de ébola tras el brote en República Democrática del Congo

Las autoridades sanitarias de Francia confirmaron este miércoles 24 de junio la detección de un caso de ébola en el país, correspondiente a un médico humanitario que regresó recientemente de la República Democrática del Congo (RDC), donde actualmente se mantiene activo un brote de la enfermedad.

El Ministerio de Salud francés informó que el profesional de la salud fue identificado como portador del virus poco después de su llegada al territorio nacional. Según detalló la institución en un comunicado citado por la agencia AFP, se trata del primer caso confirmado en territorio francés relacionado con el actual brote que afecta a la nación africana.

Las autoridades indicaron que el paciente permanece estable y bajo observación médica. Asimismo, señalaron que se pusieron en marcha de manera inmediata los procedimientos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones.

De acuerdo con AFP, el Gobierno francés también reforzó los mecanismos de vigilancia epidemiológica para prevenir posibles contagios y dar seguimiento a las personas que pudieron haber tenido contacto con el médico durante su desplazamiento.

El equipo del primer ministro informó que el jefe de Gobierno se mantiene atento a la evolución del caso y a las acciones implementadas por las autoridades de salud.

La República Democrática del Congo ha enfrentado varios brotes de esta enfermedad en las últimas décadas, lo que ha llevado a mantener una estrecha vigilancia internacional sobre su evolución.