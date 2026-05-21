ACP se prepara para anunciar al próximo administrador de la vía interoceánica

<a href="/tag/-/meta/acp-autoridad-del-canal-de-panama">La Autoridad del Canal de Panamá </a>podría anunciar este jueves 21 de mayo la designación de quien ocupará el cargo de administrador del Canal, una de las posiciones más relevantes para la economía y el comercio marítimo del país.La decisión quedará en manos de los 11 integrantes de la Junta Directiva de la ACP, que deberá escoger a la persona encargada de dirigir el Canal de Panamá.Entre los nombres que han surgido como posibles aspirantes figura la actual subadministradora, Ilya Espino de Marotta; el vicepresidente de Finanzas de la entidad, Víctor Vial; el especialista marítimo Francisco Ruiz Miranda; y el actual administrador, Ricaurte Vásquez, cuyo periodo culmina en septiembre de 2026.El cargo de administrador del Canal es considerado estratégico debido a la importancia de la ruta para el comercio global y para la economía panameña.La expectativa se mantiene sobre el anuncio oficial que podría darse este mismo jueves tras la reunión de la Junta Directiva de la ACP.