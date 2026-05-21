ACP se prepara para anunciar al próximo administrador de la vía interoceánica

La Autoridad del Canal de Panamá podría anunciar este jueves 21 de mayo la designación de quien ocupará el cargo de administrador del Canal, una de las posiciones más relevantes para la economía y el comercio marítimo del país.

La decisión quedará en manos de los 11 integrantes de la Junta Directiva de la ACP, que deberá escoger a la persona encargada de dirigir el Canal de Panamá.

Entre los nombres que han surgido como posibles aspirantes figura la actual subadministradora, Ilya Espino de Marotta; el vicepresidente de Finanzas de la entidad, Víctor Vial; el especialista marítimo Francisco Ruiz Miranda; y el actual administrador, Ricaurte Vásquez, cuyo periodo culmina en septiembre de 2026.

El cargo de administrador del Canal es considerado estratégico debido a la importancia de la ruta para el comercio global y para la economía panameña.

La expectativa se mantiene sobre el anuncio oficial que podría darse este mismo jueves tras la reunión de la Junta Directiva de la ACP.