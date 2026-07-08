Suspenden asamblea del Colegio de Abogados por vicios de convocatoria

La junta directiva del Colegio Nacional de Abogados (CNA) suspendió este miércoles 8 de julio la celebración de su asamblea extraordinaria, en la cual preveía someter a votación reformas a los estatutos de la organización y al Código de Ética, además de una moratoria. La suspensión ocurrió tras advertirse el incumplimiento de los procedimientos internos obligatorios que rigen las convocatorias del gremio.

Roberto Rodríguez, presidente del Movimiento Abogado Gremialista (MAG), confirmó que los organizadores cometieron dos faltas estatutarias. El jurista detalló que el primer llamado se divulgó únicamente a través de un medio digital —específicamente La Estrella Online—, lo que contravino la obligación expresa de publicar la convocatoria en un diario impreso de circulación nacional.

Asimismo, Rodríguez explicó que el segundo llamado incumplió el conteo de los tiempos exigidos por los estatutos, los cuales determinan que esta segunda reunión debe fijarse obligatoriamente dos semanas después de la primera convocatoria si no se consigue el quórum reglamentario.

“Al no contar con los tiempos que establecen los estatutos, no era procedente la celebración de la asamblea”, precisó Rodríguez. El abogado señaló que la presidenta del CNA, Maritza Cedeño, canceló la actividad una vez recibió la advertencia formal sobre los errores descritos.

Más allá de las fallas técnicas en los avisos públicos, la suspensión detuvo la presentación de un paquete de reformas que se manejó con opacidad. Rodríguez denunció que los agremiados no recibieron información ni tuvieron acceso previo a las propuestas de modificación de los estatutos ni del Código de Ética, ya que la junta directiva planeaba entregar los documentos el mismo día del evento.

Esta falta de divulgación impidió que los profesionales del derecho conocieran, discutieran, aportaran o rechazaran las nuevas directrices que regirán la profesión. Tras este revés institucional, cualquier intento futuro de alterar las normas del CNA requerirá un nuevo proceso de llamamiento que partirá desde cero. El presidente del MAG consideró indispensable que exista una distribución anticipada de los proyectos de reforma para su debido análisis.