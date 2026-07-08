Venezuela reporta 3.811 fallecidos en nuevo balance oficial de la emergencia

El Gobierno de <a href="/tag/-/meta/venezuela">Venezuela</a> actualizó este 8 de julio de 2026 el balance oficial sobre la emergencia que afecta al país tras el doble terremoto del pasado 24 de junio e informó que la cifra de fallecidos ascendió a <b>3.811</b>, mientras que los heridos sumaron <b>16.740</b>.Según el parte oficial, las autoridades también reportaron <b>6.462</b> personas rescatadas y <b>86.794</b> familias atendidas durante las labores de respuesta.El informe añade que <b>17.907 </b>personas quedaron sin vivienda, uno de los principales indicadores del impacto social de la emergencia.En cuanto a la infraestructura, el Gobierno informó que <b>856</b> edificios resultaron afectados y <b>190</b> colapsaron.Las autoridades señalaron además que distribuyeron<b> 9.603</b> toneladas de alimentos y <b>9.689.528 </b>litros de agua, mientras que <b>27.398</b> pacientes recibieron atención médica.El balance oficial también indicó que participaron<b> 30.076</b> efectivos, <b>28.992</b> voluntarios y<b> 4.388</b> rescatistas internacionales en las operaciones de asistencia.Asimismo, el reporte contabilizó <b>87</b> campamentos transitorios y <b>1.102</b> réplicas.