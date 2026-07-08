Venezuela reporta 3.811 fallecidos en nuevo balance oficial de la emergencia

El Gobierno de Venezuela actualizó este 8 de julio de 2026 el balance oficial sobre la emergencia que afecta al país tras el doble terremoto del pasado 24 de junio e informó que la cifra de fallecidos ascendió a 3.811, mientras que los heridos sumaron 16.740.

Según el parte oficial, las autoridades también reportaron 6.462 personas rescatadas y 86.794 familias atendidas durante las labores de respuesta.

El informe añade que 17.907 personas quedaron sin vivienda, uno de los principales indicadores del impacto social de la emergencia.

En cuanto a la infraestructura, el Gobierno informó que 856 edificios resultaron afectados y 190 colapsaron.

Las autoridades señalaron además que distribuyeron 9.603 toneladas de alimentos y 9.689.528 litros de agua, mientras que 27.398 pacientes recibieron atención médica.

El balance oficial también indicó que participaron 30.076 efectivos, 28.992 voluntarios y 4.388 rescatistas internacionales en las operaciones de asistencia.

Asimismo, el reporte contabilizó 87 campamentos transitorios y 1.102 réplicas.