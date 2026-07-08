Sindicatos exigen la salida de Delcy Rodríguez y critican su respuesta a los terremotos en Venezuela

Durante la movilización, varios dirigentes aprovecharon para enviar un mensaje al presidente estadounidense, <b>Donald Trump</b>.El sindicalista <b>Gilberto Alcalá </b>aseguró que <b>los venezolanos continuarán movilizándose hasta recuperar la democracia</b>.Posteriormente, la manifestación se dirigió hacia un hotel ubicado en el este de Caracas, donde, según los organizadores, <b>se hospedan funcionarios estadounidenses involucrados en las labores de cooperación tras el terremoto</b>.Allí reiteraron su llamado para mantener el respaldo internacional al proceso de transición política.