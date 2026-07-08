Sindicatos exigen la salida de Delcy Rodríguez y critican su respuesta a los terremotos en Venezuela

Más de un centenar de personas participaron este miércoles en una manifestación convocada por organizaciones sindicales en Caracas para exigir la salida de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reclamar la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias, y denunciar lo que consideran una respuesta tardía del Gobierno frente a los terremotos que devastaron el país el pasado 24 de junio. La movilización reunió a dirigentes sindicales, activistas y ciudadanos que recorrieron varias calles de la capital venezolana portando pancartas con mensajes como “Elecciones ya”, “Trump traitor (traidor)” y “Te estamos esperando, nuestra principal rescatista”, en referencia a la líder opositora María Corina Machado, quien ha anunciado su intención de regresar al país.

Piden un gobierno de transición

Durante la protesta, representantes de la Coalición Sindical Nacional insistieron en la necesidad de un cambio político inmediato. La activista Josefina Guerra afirmó que el país requiere la conformación de una junta de gobierno que convoque en un plazo de 30 días a elecciones presidenciales y legislativas. Según los organizadores, el objetivo es abrir una nueva etapa democrática tras la captura del expresidente Nicolás Maduro y la actual transición política que atraviesa Venezuela.

Exigen la liberación de presos políticos

La marcha partió desde Plaza Venezuela y avanzó hasta una sede cercana del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde los manifestantes reclamaron la liberación de los considerados presos políticos. De acuerdo con la organización no gubernamental Foro Penal, actualmente permanecen detenidas 389 personas por motivos políticos. Al llegar al lugar, los manifestantes encontraron un cordón policial que impedía el paso. Algunos golpearon las barreras metálicas mientras funcionarios del Sebin, con el rostro cubierto y portando escopetas, permanecían resguardando las instalaciones. Agentes policiales también registraban la protesta mediante cámaras corporales.

Mensaje dirigido a Estados Unidos

Durante la movilización, varios dirigentes aprovecharon para enviar un mensaje al presidente estadounidense, Donald Trump. El sindicalista Gilberto Alcalá aseguró que los venezolanos continuarán movilizándose hasta recuperar la democracia. Posteriormente, la manifestación se dirigió hacia un hotel ubicado en el este de Caracas, donde, según los organizadores, se hospedan funcionarios estadounidenses involucrados en las labores de cooperación tras el terremoto. Allí reiteraron su llamado para mantener el respaldo internacional al proceso de transición política.

Cuestionan la respuesta oficial al terremoto

Los organizadores también criticaron la gestión del Gobierno frente a la emergencia provocada por los dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5. José Patines, dirigente de la coalición sindical, aseguró que las autoridades tardaron alrededor de 72 horas en responder a la tragedia y destacó que fueron miles de voluntarios quienes asumieron gran parte de las labores iniciales de rescate y distribución de ayuda humanitaria. Asimismo, rechazó las voces que consideran inapropiadas las manifestaciones durante el periodo de duelo nacional. ”Han querido jugar con el luto de los venezolanos diciendo que no es el momento de salir a las calles. Este y todos los días son el momento para luchar por la libertad”, expresó.

Homenaje a las víctimas y nuevas protestas