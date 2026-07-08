Trump niega haber impedido el regreso de María Corina Machado a Venezuela tras los terremotos, según ‘Bloomberg’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó la noche de este miércoles 8 de julio haber impedido el regreso de la líder opositora venezolana María Corina Machado a Venezuela, luego de que surgieran versiones sobre una supuesta oposición de su administración al viaje.

La versión de Trump se conoce cuando se han confirmado más de 3 mil 800 muertos y más de 16 mil 700 heridos tras los dos terremotos que sacudieron el país este 24 de junio. Además, se informó que hay más de 17 mil personas sin hogar.

Durante declaraciones a bordo del Air Force One, Trump rechazó esas afirmaciones al ser consultado sobre el tema y aseguró que no ha bloqueado el retorno de Machado al país sudamericano.

Las declaraciones del mandatario estadounidense se producen después de que Machado manifestara su intención de regresar a Venezuela para acompañar a la población afectada por los terremotos que golpearon al país.

La Estrella de Panamá conoció que Machado primero pretendía viajar a Venezuela desde Curazao, pero se le aviso sobre la oposición de Trump al viaje.

Por ello, decidió la semana pasada viajar a la Ciudad de Panamá, en donde viajaría a Valencia, para luego desplazarse por carretera a Caracas y la zona de La Guaira, en donde se reportan más muertos y heridos.

Según informó Bloomberg Línea, la dirigente opositora mantiene su decisión de volver a Venezuela pese a la controversia generada en torno a su viaje y a las versiones que apuntaban a una supuesta falta de respaldo de Washington.

El medio señala que Trump desmintió personalmente haber impedido su regreso durante un intercambio con periodistas a bordo del Air Force One.

La polémica surgió días después de que otros medios informaran que la administración estadounidense había mostrado reservas sobre el momento de un eventual retorno de Machado.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la fecha en que Machado intentaría regresar a Venezuela.

Mientras, continúan las labores de rescate, asistencia humanitaria y evaluación de daños en las zonas afectadas por los terremotos.