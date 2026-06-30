Conoce los detalles del regreso frustrado de María Corina Machado a Venezuela

Para la líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, la ciudad de Panamá sería solo una escala en su segundo intento por regresar a Venezuela. Sin embargo, las autoridades del régimen venezolano cerraron el espacio aéreo al conocer que viajaría en un vuelo de Copa Airlines este lunes 29 de junio.

Por lo que, esas tres horas planeadas se transformaron en horas de espera y de negociaciones.

La Estrella de Panamá conoció que Machado llegó a la ciudad de Panamá en la mañana de este lunes. De acuerdo con reportes de medios internacionales, la dirigente opositora realizó un primer intento antes de viajar al istmo.

Machado había planificado ingresar a Venezuela por vía marítima, utilizando como punto de partida la isla de Curazao.

Esta decisión no contó con el aval de la administración del presidente Donald Trump, cuyos funcionarios consideran que este no es el momento adecuado para que regrese al país, debido a los estragos ocasionados por los dos terremotos registrados el pasado 24 de junio.

Por tanto, Machado canceló su viaje por vía marítima a su país a la espera de convencer a la administración estadounidense para que respalde su regreso.

Aunque no tiene el respaldo de Trump, Machado reveló en una entrevista, días después de los terremotos, que tenía la intención de regresar a Venezuela para acompañar a las víctimas de la tragedia.

En este contexto, es importante recordar que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, no desea que Machado regrese y ha realizado gestiones de cabildeo en Washington D. C. para obtener el respaldo de la administración Trump.

No obstante, los congresistas de origen hispano Carlos Giménez y María Elvira Salazar han solicitado la captura de Diosdado Cabello y que se permita a Machado concretar sus planes de participar en unas elecciones independientes en Venezuela.

Fuentes consultadas por La Estrella de Panamá y otros medios internacionales indican que Trump no respalda el ingreso de Machado debido a recomendaciones de la CIA. Sin embargo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantiene una posición distinta a la de los organismos de inteligencia y respalda el regreso de la ganadora del Premio Nobel de la Paz.

Ante ese escenario, Machado decidió viajar a Panamá para utilizar un vuelo de Copa Airlines con destino al Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en el estado de Valencia, debido a que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía permanece cerrado tras los terremotos.

Según fuentes de El Debate, Machado manifestó que está dispuesta a hacer “lo que haya que hacer” para ingresar a Venezuela.

El medio digital El Debate plantea una interrogante sobre la situación: ¿quién convenció a Trump de no respaldar el viaje de Machado a Venezuela?

La noche de este lunes 29 de junio, Machado aseguró en un mensaje que varias personas que han intentado facilitar su regreso han recibido amenazas.

Por ahora, Machado permanece en la ciudad de Panamá y el futuro de su plan dependerá de las decisiones que adopte la administración Trump o de que Rodríguez permita finalmente su regreso a Venezuela.