COPA confirma que mantiene los vuelos hacia Venezuela

La <b><a href="/tag/-/meta/copa-airlines">Compañía Panameña de Aviación, S.A. (Copa Airlines) </a></b>confirmó este lunes la operatividad de sus frecuencias comerciales hacia el interior de <b>Venezuela</b>, desmintiendo los temores de un cierre generalizado del espacio aéreo surgidos tras las declaraciones de la líder opositora <b><a href="/tag/-/meta/maria-corina-machado">María Corina Machado </a></b>sobre un presunto bloqueo a su retorno al país, después de los<b><a href="/tag/-/meta/terremotos-en-venezuela"> terremotos ocurridos el 24 de junio</a></b>.A través de su nota de prensa oficial, la aerolínea panameña anunció que extenderá la <b>operación de sus vuelos especiales desde y hacia la ciudad de Valencia, al menos hasta el 15 de julio de 2026</b> para garantizar la movilidad de los pasajeros.La confusión entre los usuarios escaló debido al contraste entre las declaraciones de <b>Machado,</b> sobre restricciones de vuelo hacia suelo venezolano y los itinerarios corporativos de la empresa, que responden exclusivamente a un cronograma de contingencia técnica derivado de los daños provocados por los recientes terremotos en la costa norte de ese país.Por su parte,<b> Copa Airlines mantendrá</b> habilitados <b>dos vuelos diarios adicionales </b>(CM 603/605 y CM 447/437), que se sumarán a su operación diaria regular (CM 250/251) hacia el<b> Aeropuerto Arturo Michelena de Valencia.</b>Esta medida busca absorber la demanda de los viajeros que necesitan movilizarse entre ambos países ante la coyuntura actual.A la vez, la empresa confirma que los vuelos desde y hacia el <b><a href="/tag/-/meta/maiquetia">Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía,</a></b> que sirve a <b>Caracas</b>, continúan suspendidos y su reactivación estará sujeta a la evolución de las condiciones operativas de la terminal capitalina, que se mantienen provisionalmente hasta el 2 de julio.Para los <b>pasajeros afectados</b>, la aerolínea mantiene habilitada la <b>opción de realizar cambios de fecha, origen o destino</b>, así como <b>solicitar reembolsos sin costo adicional</b> bajo determinadas condiciones.