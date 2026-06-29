COPA confirma que mantiene los vuelos hacia Venezuela

La Compañía Panameña de Aviación, S.A. (Copa Airlines) confirmó este lunes la operatividad de sus frecuencias comerciales hacia el interior de Venezuela, desmintiendo los temores de un cierre generalizado del espacio aéreo surgidos tras las declaraciones de la líder opositora María Corina Machado sobre un presunto bloqueo a su retorno al país, después de los terremotos ocurridos el 24 de junio.

A través de su nota de prensa oficial, la aerolínea panameña anunció que extenderá la operación de sus vuelos especiales desde y hacia la ciudad de Valencia, al menos hasta el 15 de julio de 2026 para garantizar la movilidad de los pasajeros.

La confusión entre los usuarios escaló debido al contraste entre las declaraciones de Machado, sobre restricciones de vuelo hacia suelo venezolano y los itinerarios corporativos de la empresa, que responden exclusivamente a un cronograma de contingencia técnica derivado de los daños provocados por los recientes terremotos en la costa norte de ese país.

Por su parte, Copa Airlines mantendrá habilitados dos vuelos diarios adicionales (CM 603/605 y CM 447/437), que se sumarán a su operación diaria regular (CM 250/251) hacia el Aeropuerto Arturo Michelena de Valencia.Esta medida busca absorber la demanda de los viajeros que necesitan movilizarse entre ambos países ante la coyuntura actual.

A la vez, la empresa confirma que los vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, continúan suspendidos y su reactivación estará sujeta a la evolución de las condiciones operativas de la terminal capitalina, que se mantienen provisionalmente hasta el 2 de julio.

Para los pasajeros afectados, la aerolínea mantiene habilitada la opción de realizar cambios de fecha, origen o destino, así como solicitar reembolsos sin costo adicional bajo determinadas condiciones.