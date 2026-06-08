Segunda vuelta presidencial en Perú sigue reñida: Keiko Fujimori mantiene leve ventaja sobre Roberto Sánchez

La segunda vuelta electoral para elegir al próximo presidente de Perú continúa marcada por una cerrada disputa la madrugada de este 8 de junio entre los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, según los resultados oficiales divulgados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De acuerdo con el último reporte emitido por el organismo electoral a las 5:02 a.m. de este lunes 8 de junio, el escrutinio ha alcanzado el 91.55 % de las actas procesadas, manteniendo una diferencia mínima entre ambos aspirantes a la Presidencia de la República.

Keiko Fujimori conserva la delantera

Los datos oficiales indican que Fujimori, candidata de Fuerza Popular, suma 8,689,389 votos, equivalentes al 50.32 % de los sufragios contabilizados hasta el momento.

Entretanto, Sánchez, representante de Juntos por el Perú, acumula 8,575,759 votos, lo que representa el 49.67 % del total procesado.

La diferencia entre ambos candidatos sigue siendo estrecha, reflejando una de las contiendas presidenciales más competitivas de los últimos años en el país andino.

Más de 84 mil actas procesadas

Según la ONPE, de las 92,766 actas previstas para esta elección, ya han sido contabilizadas 84,930. Además, 1,500 actas están siendo remitidas a los Jurados Electorales Especiales para su revisión, mientras que 6,336 permanecen pendientes de procesamiento.

Desde el inicio del conteo, la distancia entre Fujimori y Sánchez ha permanecido reducida, una tendencia que se ha mantenido a medida que avanzan los resultados oficiales.

Expectativa por el resultado final

Mientras continúan las labores de escrutinio, miles de peruanos permanecen atentos a las actualizaciones de la autoridad electoral, a la espera de conocer quién será el próximo presidente de Perú.

Con menos del 10 % de las actas por procesar, la elección sigue abierta y el resultado definitivo dependerá del conteo de los votos restantes, en una jornada que mantiene en vilo a la nación sudamericana.