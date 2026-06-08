Segunda vuelta presidencial en Perú sigue reñida: Keiko Fujimori mantiene leve ventaja sobre Roberto Sánchez

La segunda vuelta electoral para elegir al próximo presidente de Perú continúa marcada por una cerrada disputa la madrugada de este 8 de junio entre los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, según los resultados oficiales divulgados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).De acuerdo con el último reporte emitido por el organismo electoral a las 5:02 a.m. de este lunes 8 de junio, el escrutinio ha alcanzado el 91.55 % de las actas procesadas, manteniendo una diferencia mínima entre ambos aspirantes a la Presidencia de la República.<b>Keiko Fujimori conserva la delantera</b>Los datos oficiales indican que Fujimori, candidata de Fuerza Popular, suma 8,689,389 votos, equivalentes al 50.32 % de los sufragios contabilizados hasta el momento.Entretanto, Sánchez, representante de Juntos por el Perú, acumula 8,575,759 votos, lo que representa el 49.67 % del total procesado.La diferencia entre ambos candidatos sigue siendo estrecha, reflejando una de las contiendas presidenciales más competitivas de los últimos años en el país andino.<b>Más de 84 mil actas procesadas</b>Según la ONPE, de las 92,766 actas previstas para esta elección, ya han sido contabilizadas 84,930. Además, 1,500 actas están siendo remitidas a los Jurados Electorales Especiales para su revisión, mientras que 6,336 permanecen pendientes de procesamiento.Desde el inicio del conteo, la distancia entre Fujimori y Sánchez ha permanecido reducida, una tendencia que se ha mantenido a medida que avanzan los resultados oficiales.<b>Expectativa por el resultado final</b>Mientras continúan las labores de escrutinio, miles de peruanos permanecen atentos a las actualizaciones de la autoridad electoral, a la espera de conocer quién será el próximo presidente de Perú.<b>Con menos del 10 % de las actas por procesar</b>, la elección sigue abierta y el resultado definitivo dependerá del conteo de los votos restantes, en una jornada que mantiene en vilo a la nación sudamericana.