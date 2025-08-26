Premios Juventud: Estos son los precios de los boletos en preventa

Panamá será sede, por primera vez, de los Premios Juventud 2025, uno de los eventos musicales más esperados del año que reunirá a reconocidos artistas en una noche de presentaciones y sorpresas para el público.

Los boletos ya se encuentran disponibles en preventa a través de las plataformas ticketpluspty.com y panatickets.com. Los organizadores instaron al público a asegurar sus entradas con anticipación debido a la gran expectativa que ha generado el evento.

Los precios van desde $104,75 en la gradería superior, $204,05 en la Zona Juventud y $412,30 en la gradería central.

La gala promete un espectáculo inolvidable, en el que se presentarán artistas internacionales y se premiará a las figuras más destacadas de la música, el entretenimiento y la cultura juvenil.

Además, las votaciones para elegir a los ganadores están abiertas en el sitio web premiosjuventud.com y se mantendrán hasta el próximo 1 de septiembre.

Con esta edición, los Premios Juventud consolidan a Panamá como un escenario regional para los grandes espectáculos y celebraciones de la industria musical.