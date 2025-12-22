Comercio agrícola entre Panamá y Costa Rica, a la espera de una solución bilateral

Panamá y Costa Rica explorarán un nuevo acercamiento bilateral para normalizar el comercio de productos agroalimentarios, luego de más de cuatro años de restricciones, un fallo adverso para Panamá en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la posterior apelación presentada en Ginebra, un proceso que mantiene el caso en suspenso dentro del sistema multilateral.

La expectativa de ambos gobiernos es que, a partir de 2026, los ministerios de Comercio Exterior y Agricultura retomen un diálogo técnico y político que permita destrabar el intercambio comercial, especialmente en productos sensibles como lácteos, carnes y frutas frescas, que han estado fuera del mercado panameño por no contar con permisos sanitarios vigentes.

El tema fue abordado durante la reciente visita del presidente panameño, José Raúl Mulino, a Costa Rica, donde sostuvo un encuentro con su homólogo Rodrigo Chaves. De acuerdo con autoridades costarricenses, ambos mandatarios instruyeron a sus equipos económicos y agrícolas a buscar una solución definitiva al diferendo, que ha escalado desde el ámbito técnico hasta el jurídico-comercial.

En entrevista con El Observador, el ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Manuel Tovar, explicó que, tras la reciente visita del presidente panameño a San José, ambos mandatarios giraron instrucciones directas a sus equipos económicos y agrícolas para avanzar hacia una solución definitiva al diferendo comercial. “Durante la visita del presidente Mulino, los dos presidentes nos encomendaron a los ministros de Comercio Exterior y de Agricultura de ambos países sentarnos a trabajar y encontrar una salida definitiva a esta situación”, afirmó Tovar.

El ministro costarricense reconoció que la relación bilateral entre Panamá y Costa Rica ha sido históricamente cercana y constructiva, aunque admitió que el manejo del conflicto comercial ha generado tensiones.

“Se trata de una situación que nos produce frustración, porque hablamos de un país amigo y vecino con el que siempre hemos mantenido una relación muy sana y positiva”, señaló.

Tovar añadió que, desde la perspectiva costarricense, persiste un malestar por la estrategia adoptada por Panamá, particularmente tras el fallo favorable obtenido por Costa Rica en la OMC. “Nos sentimos agraviados por el tratamiento que se nos ha dado, sobre todo después de que el panel nos dio la razón y Panamá decidió apelar, pese a que Costa Rica había planteado un mecanismo alternativo de apelación que ofrecía certeza jurídica y un cierre definitivo del caso”, sostuvo.

Pese a ello, Tovar calificó el tema como “complejo y retador”, y subrayó que el primer paso para destrabar el conflicto pasa por retomar el diálogo directo, a través de un acercamiento bilateral que podría concretarse con una visita oficial a Panamá.