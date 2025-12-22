Comercio agrícola entre Panamá y Costa Rica, a la espera de una solución bilateral

Desde la óptica panameña, el conflicto se enmarca en la aplicación de normas sanitarias y fitosanitarias que, según las autoridades y el sector productivo local, buscan proteger la salud pública y la producción nacional. Panamá sostiene que las restricciones a productos costarricenses responden a observaciones técnicas detectadas en plantas procesadoras desde <b>2014</b>, que durante años operaron bajo prórrogas y permisos temporales.El diferendo se formalizó ante la<b> OMC en enero de 2021</b>, cuando Costa Rica solicitó consultas al alegar que Panamá imponía medidas incompatibles con el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF), el Acuerdo sobre la Agricultura y el GATT de 1994. El caso, identificado como DS599, se originó tras el vencimiento, el 30 de junio de 2020, de los permisos de importación de cerca de una veintena de plantas costarricenses.Luego de un proceso que incluyó la conformación de un grupo especial y audiencias técnicas, la <b>OMC</b> emitió el <b>5 de diciembre de 2024</b> un informe que favoreció a Costa Rica, al concluir que varias de las medidas aplicadas por Panamá no estaban suficientemente sustentadas en principios científicos. El panel recomendó al país adecuar sus disposiciones a las obligaciones internacionales vigentes.Sin embargo, Panamá decidió apelar el fallo en <b>enero de 2025</b>, una acción que, conforme a las reglas de la <b>OMC</b>, suspende la aplicación del informe del grupo especial. La apelación fue presentada ante el Órgano de Apelación en Ginebra, actualmente inoperante por la falta de jueces desde 2019, lo que deja el caso en un limbo jurídico.De acuerdo con representantes del sector productivo, la apelación responde a inconsistencias detectadas en el informe del panel, al considerar que no tomó plenamente en cuenta la normativa sanitaria panameña. <b>Mientras el proceso permanece en espera, continúa restringido el ingreso al mercado panameño</b> de fresas, productos lácteos, carnes de bovino, porcino y aves, piña fresca, banano, plátano y otros alimentos de origen costarricense que no cuenten con habilitación sanitaria.<b>La decisión de Panamá generó reacciones críticas desde Costa Rica</b>, tanto del Gobierno como de gremios productivos, que consideran que la apelación prolonga innecesariamente el conflicto y afecta a exportadores y consumidores. No obstante, Panamá ha reiterado que el país ha optado por los mecanismos previstos en el sistema multilateral de comercio, sin cerrar la puerta a una solución negociada.