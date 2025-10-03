Marino panameño retenido en Venezuela: canciller informa sobre su condición y gestiones diplomáticas

El canciller encargado de Panamá,<b><a href="/tag/-/meta/carlos-hoyos"> Carlos Hoyos</a></b>, confirmó este viernes que <b>el gobierno da seguimiento al caso de un marino panameño retenido en Venezuela</b>, situación que calificó como 'inadmisible'.<i>'Estamos en el caso, hemos tenido acercamientos y esta misma mañana hablé con el canciller venezolano sobre el tema. Para Panamá esta es una situación inadmisible y estamos dando pasos para que se rectifique y podamos tener a la persona de vuelta'</i>, señaló Hoyos.Sobre la salud del marino, el canciller encargado indicó que<b> los reportes recibidos muestran que 'lastimosamente podría estar mejor'</b>, aunque no ofreció mayores detalles sobre su estado.Asimismo, Hoyos confirmó el restablecimiento de los servicios consulares entre Panamá y Venezuela. La cónsul <b>Susana Thornhill</b> ya se encuentra instalada en Caracas ofreciendo todos los servicios consulares, mientras que <b>Panamá recibió a la representación venezolana a finales de septiembre</b>.Este anuncio se da en el contexto de la medida informada por el <b><a href="/tag/-/meta/mire-ministerio-de-relaciones-exteriores">Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE)</a></b> a finales de agosto, cuando se comunicó que la Sección Consular de Panamá en Venezuela reanudaba sus servicios. Sin embargo, como aclaró el propio Hoyos, esto <b>no implica el restablecimiento de relaciones diplomáticas</b> entre ambos países. <i>'No hemos restaurado, ni hemos pensado en restaurar relaciones diplomáticas, pero sí las consulares'</i>, afirmó el presidente de la República, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, en ocasiones anteriores.