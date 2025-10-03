Marino panameño retenido en Venezuela: canciller informa sobre su condición y gestiones diplomáticas

El canciller encargado de Panamá, Carlos Hoyos, confirmó este viernes que el gobierno da seguimiento al caso de un marino panameño retenido en Venezuela, situación que calificó como “inadmisible”.

“Estamos en el caso, hemos tenido acercamientos y esta misma mañana hablé con el canciller venezolano sobre el tema. Para Panamá esta es una situación inadmisible y estamos dando pasos para que se rectifique y podamos tener a la persona de vuelta”, señaló Hoyos.

Sobre la salud del marino, el canciller encargado indicó que los reportes recibidos muestran que “lastimosamente podría estar mejor”, aunque no ofreció mayores detalles sobre su estado.

Asimismo, Hoyos confirmó el restablecimiento de los servicios consulares entre Panamá y Venezuela.

La cónsul Susana Thornhill ya se encuentra instalada en Caracas ofreciendo todos los servicios consulares, mientras que Panamá recibió a la representación venezolana a finales de septiembre.

Este anuncio se da en el contexto de la medida informada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE) a finales de agosto, cuando se comunicó que la Sección Consular de Panamá en Venezuela reanudaba sus servicios.

Sin embargo, como aclaró el propio Hoyos, esto no implica el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

“No hemos restaurado, ni hemos pensado en restaurar relaciones diplomáticas, pero sí las consulares”, afirmó el presidente de la República, José Raúl Mulino, en ocasiones anteriores.