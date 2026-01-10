El plan secreto de El Vaticano: Así intentaron negociar el exilio de Maduro a Rusia en Navidad

Nuevos informes han sacado a la luz un esfuerzo diplomático de última hora por parte de la Santa Sede para evitar el colapso definitivo del régimen de Nicolás Maduro.

Según revelaciones de The Washington Post, El Vaticano intentó mediar durante las pasadas festividades navideñas para facilitar un asilo político del mandatario venezolano en Rusia, en un intento por prevenir una intervención militar y una mayor inestabilidad regional.

La estrategia diplomática tuvo su punto más crítico en la víspera de Navidad. De acuerdo con fuentes familiarizadas con el asunto, el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, mantuvo conversaciones de alto nivel con representantes estadounidenses, incluyendo al embajador ante la Santa Sede. En estos encuentros, se discutió una propuesta que permitiría a Maduro abandonar el poder de forma pacífica.

La oferta, que habría contado con el visto bueno de Moscú, consistía en un salvoconducto para que Maduro y su círculo cercano se trasladaran a territorio ruso.

Según los reportes, el plan incluía garantías de seguridad personal por parte del presidente Vladímir Putin y la posibilidad de que el líder venezolano conservara sus recursos financieros.

Pese a la insistencia de la diplomacia vaticana por “comprar tiempo” y buscar una salida humanitaria, Maduro habría rechazado sistemáticamente las ofertas. Incluso se menciona que el gobierno de Estados Unidos llegó a plantear la posibilidad de un diálogo directo en Washington para discutir un salvoconducto, propuesta que tampoco prosperó.

El fracaso de estas negociaciones secretas cerró la ventana diplomática, dando paso a la operación militar estadounidense que culminó con la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, el sábado 3 de enero de 2026.

Tras la filtración de estos detalles, la Oficina de Prensa de la Santa Sede manifestó su “decepción” por la publicación de contenidos de conversaciones que debían ser estrictamente confidenciales.

El Vaticano subrayó que sus esfuerzos siempre estuvieron orientados a evitar la violencia y promover una resolución pacífica a la crisis venezolana.

Actualmente, Maduro se encuentra en una prisión federal de Brooklyn, donde enfrenta cargos por narcoterrorismo, mientras que el panorama político en Venezuela entra en una nueva y compleja fase de transición tras su captura.