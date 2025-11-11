Caso Héctor Brands: Procurador Gómez evita revelar detalles de investigación

<a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/luis-carlos-manuel-gomez-rudy" target="_blank">El procurador general de la Nación, Luis Gómez</a>, evitó hablar directamente sobre la supuesta investigación que se le sigue al exdiputado y exdirector de Panadeportes, Héctor Brands.La Estella de Panamá publicó este 4 de septiembre que a Brands la Procuraduría General de la Nación le abrió una investigación por una serie de transacciones bancarias entre enero de 2019 y junio de 2025. Durante una entrevista con medios de comunicación, el procurador explicó que los expedientes deben ser sustentados con responsabilidad antes de llegar a una audiencia cuando se le preguntó si el Ministerio Público tiene planes de llamarlo o llevarlo a audiencia.