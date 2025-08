IFARHU: ¿Cómo avanzan las investigaciones?

Entre las investigaciones más complejas que adelanta la Procuraduría General de la Nación está la relacionada al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), según confirmó el propio procurador Luis Carlos Gómez Rudy.

Para el Procurador, el caso del IFARHU se mantiene entre los más complejos, debido a que ha generado cuatro investigaciones: dos en materia de peculado, una por enriquecimiento ilícito y otra en materia de blanqueo de capitales.

“Pero como es un expediente que involucra a funcionarios públicos y a algunos particulares que de alguna manera se beneficiaron indebidamente con fondos del IFARHU, pues ha generado que sea una investigación compleja”, así detalló Gómez durante entrevista ofrecida en el programa Cara a Cara.

¿Cómo avanzan las investigaciones del caso IFARHU en el Ministerio Público?

Actualmente, Bernardo “Nando” Meneses, exdirector de la entidad, es la única persona señalada en este caso.

El pasado 17 de julio, Meneses enfrentó tres audiencias de apelación por los casos de peculado, blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito. Por los dos primeros recibió medidas cautelares de notificación periódica e impedimento de salida del país; sin embargo, por el tercero debe permanecer detenido. Se ordenó su traslado a la cárcel de Tinajitas, en el distrito de San Miguelito.

Al respecto, el Procurador general de la Nación confirmó que otros exfuncionarios y otros particulares se mantienen bajo investigación. Agregó que existen varias donde los beneficiados no estudiaron, no completaron los estudios y en otros casos la documentación no está en orden.

En otro de los expedientes por presunto peculado se está a la espera del informe de la Contraloría General de la República.