¿Un último esfuerzo por lograr acuerdos para las comisiones de la Asamblea Nacional?

Todos los diputados se mantienen en el pleno, dispersos en grupos conversando. La Estrella conoció que se estarían buscado a último minuto algún tipo de solución negociada al estancamiento.

Hasta ahora no están puestas las urnas ante una posible votación.

Al respecto, el diputado Ernesto Cedeño, de Moca, explicó lo siguiente: “En este momento, todavía no hay consenso total. Lo que habíamos definido, que había dos aproximadamente que tenían un grado de efervescencia que era Credenciales y Gobierno... Hasta ahora, no se ha determinado si vamos a una votación de las 15 comisiones. Ahorita mismo lo que está gravitando es la posibilidad de garantizar elecciones en las comisiones que no tienen consenso”.